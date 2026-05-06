Vikarierande kundkoordinator till SigtunaHem
AB SigtunaHem, Kundservice / Receptionistjobb / Sigtuna Visa alla receptionistjobb i Sigtuna
2026-05-06
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB SigtunaHem, Kundservice i Sigtuna
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en prestigelös och nytänkande kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad. Vi bygger både hyresrätter och bostadsrätter och skapar hållbara, levande och väl fungerande bostadsområden och stadsdelar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som Kundkoordinator är du en central kontaktpunkt och företagets ansikte utåt. Du arbetar nära våra hyresgäster och bidrar till en hög servicenivå i det dagliga kundarbetet. Rollen är varierad och innebär både administrativa och kundnära uppgifter.
I rollen som Kundkoordinator kommer du bland annat att:
* Ta emot och hantera inkommande telefonsamtal, besök i reception och e-post
* Koordinera och följa upp felanmälningar
* Hantera delar av uthyrningsprocessen, administrera uthyrningen av fordonsplatser, genomföra uppsägningar av avtal och hantering av nycklar in och ut vid våra inflyttningsdagar
* Ge stöd och svar i frågor som rör våra hyresgästerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet från service- och/eller försäljnings yrken
* Erfarenhet av ärendehantering
* God förståelse för eller erfarenhet från fastighetsbranschen
* Mycket god datorvana samt goda kunskaper i Microsoft Office
* Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Det är meriterande om du tidigare har arbetat i fastighetssystemet Momentum.
Du har god struktur i ditt arbete, är omvärldsorienterad och trivs med att hantera flera uppgifter parallellt.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
• Vad erbjuder vi dig?
SigtunaHem är del av den svenska allmännyttan. Vi är certifierat för miljö- och kvalitetsledning enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi sitter i fina och ljusa lokaler i Märsta med bara någon minuts promenad från Märsta station, hit tar du dig enkelt med både pendeltåg och buss.
Här får du ett fritt och omväxlande arbete där du får många stimulerande arbetsuppgifter och kontakter med olika slags människor. Vi står inför spännande utmaningar, med både ny- och ombyggnationer, i en av landets snabbast växande och mest attraktiva kommuner med nära till allt.
Vi erbjuder också ett gediget förmånspaket bestående av bland annat flexibla arbetstider, kort dag före röd dag, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, subventionerad naprapat , hälsoundersökning och kompetensutveckling.
Vi strävar efter en jämn ålders- och könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi tillämpar i regel sex månaders provanställning och innan anställning utförs en bakgrundskontroll som godkänns av kandidat via bank-ID.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323993". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB SigtunaHem
(org.nr 556059-5356)
Västra Bangatan 25B (visa karta
)
195 00 MÄRSTA Arbetsplats
AB SigtunaHem, Kundservice Kontakt
Kundservicechef
Cassandra Lindquist cassandra.lindquist@sigtunahem.se 0859179649 Jobbnummer
9894863