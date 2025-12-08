Vikarierande HR-specialist
2025-12-08
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet.
Vi arbetar i ett 100-tal projekt i 17 länder och vi driver ett 50-tal butiker inom Erikshjälpen Second Hand i Sverige, Norge och online.
Vi arbetar efter visionen "En förändrad värld där barns drömmar får liv".
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter världen över.
Vill du arbeta inom en spännande organisation som satsar stort på framtiden? Vill du även bidra till att förverkliga barns drömmar? Då är detta tjänsten för dig!
BeskrivningDu kommer att arbeta inom en positiv och engagerad HR-avdelning som består av HR-chef, HR-specialister, Arbetsmarknadskoordinatorer och Arbetsmiljökoordinator. Vi arbetar tillitsbaserat inom organisationen och utbildar internt i ledarskap och verksamhetsnära ämnen för att ha ett ständigt lärande i organisationen. Genom vårt sociala mål verkar vi för en meningsfull sysselsättning och hållbar social utveckling inom Second hand, vilket också påverkar vårt HR-arbete.
Arbetsuppgifter HR:s uppdrag är att arbeta för att Erikshjälpen ska vara en attraktiv arbetsgivare samt att ge ett professionellt chefsstöd till våra chefer runt om i landet. I dina arbetsuppgifter ingår:
• Att vara ett verksamhetsnära stöd till verksamhetschefer inom Erikshjälpen Second Hand i förekommande HR-frågor såsom rekrytering, rehabilitering, avtalsfrågor och personalärenden i två av våra regioner.
• Du medverkar på regionernas verksamhetschefsträffar
• Medverka i olika HR-processer kopplat till HR:s uppdrag i regionerna.
• Medverka i utbildningsinsatser inom HR-området
• I rollen ingår administrativa arbetsuppgifter kopplade till ditt uppdrag.
• Resor, främst till de regioner du kommer ansvara för, ingår i uppdraget.
Du har:
• Utbildning inom personalvetarområdet eller motsvarande.
• Du har erfarenhet från brett HR-arbete såsom chefsstöd i rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö och hälsa samt personalärenden.
• Gärna att du har erfarenhet från handel.
• Positiv människosyn och vill bidra brett inom vår HR-avdelning.
• Du gillar administration och uppföljning.
Du är:
• Bra på att bygga förtroenden, arbeta i team och att driva frågor självständigt.
• Strukturerad och har en god organisatorisk förmåga.
• Flexibel i ditt arbetssätt - att stå upp för rutiner och processer men också förstå butikernas vardag.
• Du delar Erikshjälpens värdegrund.
• Vi ser positivt på mångfald och värdesätter olika bakgrunder och erfarenheter.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos Erikshjälpen får du arbeta i en verksamhet där du tillsammans med ett engagerat team och kollegor över hela världen arbetar för att främja barns rättigheter i Sverige och i världen.
Vi är måna om att våra medarbetare har en god balans mellan arbete och fritid och erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag om 2000 kronor om året.
Som anställd omfattas du av kollektivavtalet Tjänstepersoner inom civilsamhället, mellan FREMIA och Unionen och Akademikerförbunden.
Som anställd hos oss har du möjlighet att vara med och göra skillnad - för en framtid där barns drömmar får liv. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrund och värderar mångfald i alla former.
