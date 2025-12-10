Vikarierande grundskollärare F-3
Malung-Sälens Kommun / Grundskollärarjobb / Malung-Sälen Visa alla grundskollärarjobb i Malung-Sälen
2025-12-10
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Verksamheten ska genomsyras av kommunens värdegrund som är respekt, omtanke och trygghet något som innebär att jag som medarbetare också agerar med respekt, omtanke och trygghet.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Nu söker vi en vikarierande grundskollärare till årskurs F-3 på vår fina skola i Sälen.
I ditt uppdrag som lärare planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Din undervisning är kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka eleverna, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
Undervisningen kräver förberedelser och en del arbetstid går till planering och uppföljning av undervisningen, vilket kan göras både enskilt och tillsammans med andra lärare. Arbetsuppgifterna innefattar även att bedöma och eventuellt betygssätta elevernas arbetsuppgifter och dokumentera deras kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarutbildning och är behörig att undervisa i årskurs F-3.
Du är en engagerad pedagog med god samarbetsförmåga och har ett positivt förhållningssätt till din roll som lärare.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, detta innebär för oss att du har ett inkluderande, lösningsfokuserat förhållningssätt och möter alla utifrån individuella förutsättningar och behov. Din förmåga att fånga och fördjupa elevernas intresse för dina ämnen ser vi som en viktig del i urvalsprocessen till tjänsten. Du har stort intresse för elevers kunskapsutveckling och ser möjligheter till utveckling. Din förmåga att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor är mycket god.
Läroplanen och skollagen känner du dig trygg i och kan applicera i din yrkesroll.
Är det dig vi har beskrivit, så är det kanske du som ska komma till våra fantastiska elever och bli vår nya kollega?
Skicka in din ansökan redan nu då intervjuer sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Denna tjänst omfattas av registerutdrag.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294536". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor Sälens och Rörbäcksnäs skola
Eva-Lena Landmark 0280-18750 Jobbnummer
9637009