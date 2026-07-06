Vikarierande elevresurs till elev i årskurs 9
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2026-07-06
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I Ockelbo kommun arbetar omkring 500 medarbetare tillsammans för att skapa en bra vardag för kommunens invånare. Med korta beslutsvägar, nära samarbete och stora möjligheter att påverka får du vara med och utveckla både verksamheten och kommunen. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, personalstöd via Falck och möjlighet till semesterdagsväxling. För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för både utveckling i arbetet och balans mellan arbetsliv och privatliv.
Välkommen till Ockelbo – en plats att växa!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande elevresurs till en av våra elever som ska börjar åk 9 på högstadiet. Eleven är glad och social med mycket humor och glimten i ögat, eleven har en funktionsnedsättning och är därför rullstolsburen. Som elevresurs är du med eleven under hela skoldagen, du kommer att stötta och hjälpa eleven med skolarbetet men behöver även hjälpa eleven med förflyttningar inom skolans område vilket gör att arbetet också kan innebära en del lyft med hjälpmedelKvalifikationer
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad i en ungdoms vardag? Vi söker nu en vikarierande elevresurs till en glad och social elev med mycket humor och glimten i ögat som börjar årskurs 9.
Som elevresurs följer du eleven under hela skoldagen och bidrar till att skapa en trygg och fungerande skolvardag. Du ger stöd i undervisningen utifrån elevens behov och hjälper även till med praktiska moment under dagen. Eleven är rullstolsburen och arbetet kan innebära vissa lyft med hjälpmedel.
Du arbetar i nära samarbete med lärare och övrig skolpersonal för att skapa de bästa förutsättningarna och en trygg skoldag.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-12 Eller enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har gymnasieexamen, gärna med inriktning mot pedagogik eller vård och omsorg. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning.
Du har god fysisk förmåga eftersom arbetet innebär att du hjälper eleven vid förflyttningar. Du har också goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Som person är du trygg, lyhörd och ansvarstagande. Du har ett positivt förhållningssätt, är flexibel och trivs med att arbeta nära andra människor. Du har lätt för att skapa goda relationer och kommunicerar på ett tydligt och respektfullt sätt. Eftersom du följer en och samma elev under hela skoldagen är det viktigt att du är stabil, engagerad och har ett varmt bemötande.
Då tjänsten innebär arbete med en person under 18 år krävs ett utdrag ur belastningsregistret för assistenter samt för arbete på skola. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335437". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbo Kommun
(org.nr 212000-2288)
Södra Åsgatan 30D (visa karta
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816 30 OCKELBO Arbetsplats
Ockelbo kommun, Perslundaskolan Kontakt
Rektor Grundskolan
Andreas Bergman andreas.bergman@ockelbo.se Jobbnummer
9992999