Kallskänka och diskare till italienskt kök i centrala Lund!
Lunatica Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Lund Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lund
2026-07-30
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunatica Aktiebolag i Lund
Vi på restaurang Stäket i Lund söker nu en kallskänka som gärna får ha erfarenhet av det italienska köket. Du kommer förbereda och tillaga kalla rätter såsom sallader, antipasti och smårätter, se till att köket är rent och organiserat samt samarbeta med övriga kockar och serveringspersonal. Du kommer även att arbeta i disken.
Du har ett genuint intresse för matlagning och märker detaljerna som gör att gästerna får den absolut bästa smakupplevelsen. Du tycket om att ha ansvar, att utvecklas och att jobba i högre tempo!
Erfarenhet är ett krav men du får gärna vara nyfiken på att lära dig massa mer och det är viktigt att du tycker om att jobba i och för teamet.
Om tjänsten: Deltid. Restaurangen har öppet 7 dagar i veckan och du kommer främst att arbeta från onsdag-lördag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: info@staketlund.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kallskänka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunatica Aktiebolag
(org.nr 556999-8692)
Stora Södergatan 6 (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Lunatica AB Jobbnummer
10016371