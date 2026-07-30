Rivnings- och demonteringsarbetare sökes till Jobbtorget Sverige AB
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2026-07-30
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Vill du vara med och bygga upp ett seriöst rivningsföretag?
JT Demolition Support är en verksamhet inom Jobbtorget Sverige AB med inriktning mot professionella rivnings- och demonteringstjänster.
Vi bygger ett företag där säkerhet, kvalitet, ansvarstagande och yrkesstolthet står i centrum. Vår ambition är att bli en långsiktig och uppskattad samarbetspartner inom bygg- och rivningsbranschen.
Nu söker vi engagerade och erfarna rivnings- och demonteringsarbetare som vill vara med från början och bidra till företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Arbetet omfattar bland annat:
Selektiv rivning och demontering
Invändig rivning av bostäder, lokaler och industribyggnader
Demontering av kök, badrum, undertak, väggar och installationer
Sortering och hantering av rivningsmaterial
Lastning och avfallshantering
Håltagning och enklare bilningsarbeten
Etablering och avetablering av arbetsplatser
Daglig egenkontroll och arbete enligt gällande arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Arbetet sker i nära samarbete med arbetsledning, beställare och övriga entreprenörer.
Vi söker dig som
Vi tror att du har erfarenhet från rivning, bygg eller annan praktisk verksamhet där säkerhet och kvalitet är viktiga.
Du är:
ansvarstagande
pålitlig
noggrann
lösningsorienterad
samarbetsvillig
van att ta eget ansvar
Du har god fysik och trivs med ett varierande och praktiskt arbete.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av rivnings- eller byggarbete
God fysisk arbetsförmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i arbetslag
Svenska eller engelska i tal
Giltig rätt att arbeta i Sverige
Meriterande
B-körkort
Heta Arbeten
Liftutbildning
Fallskyddsutbildning
Arbete på väg
Asbestutbildning
Erfarenhet av håltagning
Maskinvana (minigrävare, Bobcat m.fl.)
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett företag som satsar långsiktigt.
Vi erbjuder:
kollektivavtal
marknadsmässig lön
tjänstepension och försäkringar
företagshälsovård
arbetskläder och personlig skyddsutrustning
utvecklingsmöjligheter och vidareutbildning
varierande projekt
en säker och professionell arbetsmiljö
ett företag där kvalitet och respekt för medarbetarna är en självklarhet
Vi söker medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss och ser långsiktighet, engagemang, yrkesskicklighet och en positiv inställning som viktiga framgångsfaktorer. Vi rekryterar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund som delar vår ambition att bidra till en säker, kvalitetsmedveten och professionell arbetsplats.Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation till:rekrytering@jobbtorget.com
Märk ansökan:
Rivnings- och demonteringsarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: rekrytering@jobbtorget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivnings/demonteringsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbtorget Sverige AB
(org.nr 559364-5525)
164 40 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm med omnejd Kontakt
Soufian Seddiki soufian@jobbtorget.com 076 595 32 48 Jobbnummer
10016370