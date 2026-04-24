Vikarierande Competence Development Manager, Stora Enso Skog
Att arbeta med kompetensförsörjning inom skogsbranschen är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Som vikarierande Competence Development Manager får du en central roll i att planera, driva och samordna insatser som gör det lättare för fler att hitta till vår bransch och till oss. För dig som är nyfiken på en utvecklingsinriktad och relationsbyggande roll under en begränsad period är detta en möjlighet att både bredda din erfarenhet och bidra till ett viktigt uppdrag.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig under cirka 8 månader från augusti.
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Som vikarierande Competence Development Manager driver du både strategiska och operativa insatser som vår kompetensförsörjning och ökar organisationens konkurrenskraft. I rollen arbetar du för att fler ska få upp ögonen för branschen och för oss som arbetsgivare, samtidigt som du tillsammans med interna och externa aktörer, hittar lösningar på både dagens och framtidens kompetensbehov.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Initiera och leda projekt för kompetensutveckling - exempelvis samarbeten med utbildningsaktörer, branschpartners och interna funktioner för att hitta lösningar för yrkesväxling och utbildningsinsatser som möter marknadens behov
Driva aktiviteter som är riktade mot skolor och utbildningsväsendet i syfte att väcka intresse för branschen. Du leder även branschgemensamma forum och nätverk
Ansvara för kommunikation i våra digitala kanaler såsom webb, nyhetsbrev och sociala medier, samt planera och genomföra event och aktiviteter
Följa upp och mäta effekter av genomförda initiativ och rapportera resultat till ledning och andra relevanta intressenter
Du får möjlighet att arbeta självständigt och har stort handlingsutrymme i rollen, samtidigt som du ingår i ett engagerat team som på olika sätt driver utveckling inom avverkningsprocessen. Kontorsplaceringen är flexibel då rollen är central över hela vårt verksamhetsområde och du rapporterar till Development Manager Harvesting.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att leda projekt och driva utvecklingsinitiativ, och att du tycker om att arbeta i en miljö med många kontaktytor och samarbeten. Det är en fördel om har förståelse för utbildningssystemet och hur man samverkar med skolor, utbildningsaktörer eller branschorganisationer. Som person är du drivande, kommunikativ och har lätt för att engagera andra i frågor kring kompetensutveckling. Har du erfarenhet av ledarskap är det meriterande.
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Kunskaper inom kommunikation och marknadsföring, gärna i digitala kanaler
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och är trygg i att ta egna initiativ
Lätt för att bygga relationer och skapa förtroende
Du är målinriktad och van att följa upp resultat
Svenska och engelska språket flytande i både tal och i skrift
B- körkort
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 14 maj.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel: 073-845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Development Manager Harvesting Martin Whillans på tel. 070-228 69 43, eller mejl: martin.whillans@storaenso.com
Stora Enso är en global ledare inom förnybara material med ett starkt fokus på förpackningar. Vårt syfte är att ersätta icke-förnybara material med förnybara lösningar. Tillsammans med våra kunder utformar och levererar vi konkurrenskraftiga, högkvalitativa förpackningsmaterial och -lösningar, tillverkade av färska och återvunna fibrer, vilket påskyndar övergången till en cirkulär bioekonomi. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2025 uppgick omsättningen till 9,3 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
