Vikarierande Avgiftshandläggare
2026-01-30
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Socialförvaltningens verksamhetsstöd söker en Vikarierande Avgiftshandläggare
Verksamhetsstödet är en verksamhet som stödjer all kärnverksamhet och ledning.
Vi består av 15 personer med olika stödfunktioner. Vårt syfte är att utifrån behov stödja, utveckla och förbättra för verksamheterna inom ovanstående verksamhetsområden, för ledning, medarbetare och medborgare Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Avgiftshandläggare innebär myndighetsutövning i form av handläggning av avgifter enligt Socialtjänstlagen till brukare inom socialförvaltningen.
Det innebär beräkning och beslut om avgifter med individuell prövning, inhämtning av uppgifter, debitering, ge svar på frågor/ge råd och stöd i avgiftsfrågor till primärt brukare och anhöriga.
Kontinuerlig kontakt gällande stöd/info till brukare, anhöriga och internt som till personal, enhetschefer och biståndshandläggare. Kontakt för inhämtande av uppgifter inför avgiftshandläggning med andra myndigheter. Uppdraget innebär även tät samverkan med övriga verksamheter och inom Verksamhetsstödet.
Denna tjänst kan med sannolikhet komma att kombineras med andra göromål inom verksamhetsstödet och/eller socialförvaltningens område beroende på din erfarenhet och kompetens samt vid förändringar inom verksamhetenKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning, eller tidigare motsvarande erfarenhet, med inriktning mot ekonomi, administration, socialt arbete eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kunskap och/eller erfarenhet av myndighetsutövning/ utredningsarbete inom Socialtjänstlagen SoL och Lagen om stöd till viss funktionshindrade LSS.
Vana att bemöta och serva människor i olika situationer med en pedagogisk förmåga
Du har goda matematiska färdigheter eftersom hantering av siffror och beräkningar är frekvent förekommande inom området. Du har också god förmåga att kommunicera i tal och skrift. Det är också viktig att du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Har du kunskap och vana att arbeta i verksamhetssystemet Treserva är detta starkt meriterande
Har du vana att hantera fakturasystem och konteringar är detta även meriterande
Intresse för digitala lösningar och system.
God datorvana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
Tillträde enligt överenskommelse. Vikariatet gäller till 261231.
Arbetstiden innebär 100% förlagd kontorstid/dagtid. Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du kan påverka din arbetstid utifrån verksamhetens behov. Finns möjlighet att tillämpa distansarbete
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan och bifogat CV, betygsavskrifter och övriga handlingar som åberopas. Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 2026-02-20.
OBS! Vi önskar inte motta förslag om extern rekryteringshjälp vid denna rekrytering
Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
