Vikarierande Avfallsarbetare
2026-02-02
Är du intresserad av miljö och hållbarhet och vill ha ett arbete där du får vara delaktig i avfallsverksamheten i Tranemo kommun? Har du ett brinnande intresse för avfalls- och kretsloppsfrågor samt har känsla för ordning och reda?
Vår återvinningscentral Returen behöver nu en vikarierande avfallsarbetare då en av våra medarbetare kommer vara föräldraledig inom kort.
Som medarbetare på återvinningscentralen Returen får du ett varierande arbete tillsammans med trevliga kollegor. Rollen innebär att du är Tranemo kommuns ansikte utåt inom avfallshantering. Våra kunder ska alltid känna ett högt förtroende för att vi hanterar avfallet på ett miljöriktigt sätt.
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Ditt arbete omfattar allt från att hjälpa våra kunder att sortera avfallet rätt till att hålla ordning och reda på området.
Du behöver kunna bemöta kunderna på ett professionellt sätt som inger trygghet. Speciell försiktighet och gott omdöme krävs när du ska hantera det farliga avfall som kommer in till återvinningscentralen. Tillsammans med dina kollegor så kommer du även att sköta viss hantering av sopkärl.
I arbetet ingår också att köra truck och hjullastare samt viss administration, så som beställning, registrering och dokumentation.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, vara händig samt ha god fysisk kondition, då arbetet huvudsakligen bedrivs utomhus i alla väderförhållanden.
Du är glad, positiv, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Du är trygg och har ett professionellt bemötande även i stressiga situationer samt har en förmåga att på ett tydligt och pedagogiskt sätt guida besökarna att följa de regler som gäller på återvinningscentralen.
Det är viktigt att du är datavan och har goda kunskaper i Officepaketet samt behärskar svenska i både tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper som kan vara till nytta i vår verksamhet är meriterande.
B-körkort för manuell växellåda krävs.
Arbetslivserfarenhet krävs.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från kundservice
Erfarenhet från avfallshantering och arbete med miljöfarligt avfall
ADR 1.3 utbildning
Förarbevis för truck och/eller lastmaskin
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet till denna tjänst.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivare Tranemo kommun
Arbetsplats

Tranemo Kommun , Renhållning/VA
Enhetschef Avfall
Hannes Rosvik hannes.rosvik@tranemo.se 0325576121 Jobbnummer
9718616