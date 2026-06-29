Vikarierande aktivitetsledare för seniorer
Halmstads Kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Halmstad Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Halmstad
2026-06-29
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Vill du ha ett spännande vikariat som aktivitetsledare för seniorer?
Som aktivitetsledare arbetar vi förebyggande för att främja kundens välmående. Vi gör detta genom att erbjuda sociala och fysiska aktiviteter, intellektuell stimulans, kultur och hantverk. Vi strävar ständigt efter att utveckla våra aktiviteter och arbetsmetoder. Vi ansvarar för att söka upp, samverka, planera och genomföra aktiviteter baserat på kundernas behov och önskemål.
Aktivitetsledarna arbetar aktivt tillsammans med frivilliga på våra mötesplatser runt om i Halmstad och utgår från Alla hjärtans hus.
Vikariatet är förlagt till vardagar (måndag–fredag) och löper till och med 18 december 2026, med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom hälsa. Erfarenhet av arbete med äldre/seniorer är meriterande.
Du är social och älskar att arbeta med människor. Du sätter alltid kunden i fokus och arbetar utifrån hemvårdsförvaltningens värdegrund: tillit, respekt och ödmjukhet.
Du är driven, serviceinriktad och ansvarstagande samt kan planera och utföra både sociala och fysiska aktiviteter. Som aktivitetsledare behöver du kunna ta initiativ, vara självgående och känna dig bekväm med att leda i sociala sammanhang.
Tillsammans har vi en god samarbetsförmåga, både mellan kollegor i arbetsgruppen och med våra kunder, frivilliga och andra samarbetspartners.
Körkort för personbil med manuell växellåda är ett krav.
Rekryteringen kommer ske löpande, vilket innebär att urval och intervjuer sker även under tiden annonsen är publicerad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemsjukvård och förebyggande (HE) Kontakt
Vision reception 035-137040 Jobbnummer
9982428