Vikarier till Transtenskolan
2025-09-26
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Transtenskolan är en högstadieskola (skolår 7-9) belägen i centrala Hallsberg. Vi arbetar alla i nära relation med våra elever för att utmana, stödja och coacha dem vidare i sin utveckling. Skolans atmosfär är familjär med hög trivsel och trygghetsfaktor.
Transtenskolan genomgår ett omfattande förändringsarbete där vi genom vetenskap och beprövad erfarenhet strävar efter att ytterligare höja våra resultat. Det betyder att du behöver vara lyhörd, flexibel och vara nyfiken på utmaningar. Skolan är organiserad i fyra arbetslag, specialpedagog, speciallärare samt elevhälsa. Skolans kärnvärde är Vi skall på bästa sätt förbereda våra elever för sin kommande tid på gymnasiet. Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vikariera i olika ämnen. Som vikarie har du ansvar för att följa den planering som ordinarie lärare tillhandahåller. Registrera närvaro/frånvaro vid varje lektionstillfälle samt upprätthålla en god studiero under lektionstillfällena. Kvalifikationer
Extra meriterande är en grundskollärarexamen och lärarlegitimation avsedd för arbete i årskurs 7-9.
För oss är det viktigt att bygga goda relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och egen vilja att vara en del av vårt team och vi vill att ditt bidrag skall märkas.
Erfarenhet krävs.
Du skall behärska svenska i tal och skrift. Övrig information
Tjänsten är en tim-anställning.
Sista ansökningsdag är 2025-10-10. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
Varmt välkommen att söka tjänsten!
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.
Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Rektor
Stephan Wanström stephan.wanstrom@edu.hallsberg.se 0582-685268 Jobbnummer
9527550