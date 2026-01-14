Vikarier till gruppbostad

Cedervillan AB / Vårdarjobb / Stockholm
2026-01-14


Är du flexibel?
Nu har du chansen att arbeta på ett gruppboende med hög kompetens.
Cedervillan är ett boende för personer med insats enligt LSS, personkrets 1. Vi vänder oss till personer med autism utan IF men med tilläggsdiagnoser. Verksamheten ligger på Norrmalm i Stockholm, bredvid Vasaparken.
I boendet utformas stöd för dem som bor där med syftet att underlätta ett så självständigt liv som möjligt vad avser vardagens innehåll, sysselsättning, aktiviteter och gemenskap.
Vi söker dig som har vård - och omsorgsutbildning eller liknande. Vi vill att du ska ha erfarenhet av liknande arbete inom LSS. Kunskap om autism är ett krav och erfarenhet av AKK är meriterande.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på vår hemsida www.cedervillan.se
Arbetstider, dag, kväll, natt.
Du ska vara vaccinerad mot Covid -19.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: liselotte.mandre@cedervillan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Vikariat"".

Arbetsgivare
Cedervillan AB (org.nr 556790-5244)

Kontakt
enhetschef
Liselotte Mandre
liselotte.mandre@cedervillan.se

Jobbnummer
9682701

