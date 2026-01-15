Vikarier tidningsbud i Tibro
Erna Media AB / Budjobb / Tibro Visa alla budjobb i Tibro
2026-01-15
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erna Media AB i Tibro
, Skövde
, Mariestad
, Skara
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vi behöver vikarier i Tibro - är du intresserad?
Om ERNA Logistik
ERNA Logistik är ett bolag inom ERNA-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren.
Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.
ERNA Logistik är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket samt post i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.
Om rollen
Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.
Vi söker vikarierande bud i Tibro.
Om utdelning sker med bil, du behöver då ha minst B-körkortsbehörighet. Giltigt svenskt körkort eller giltigt körkort inom EES-länder krävs.
Utdelningen sker tisdagar, torsdagar & lördagar.
Detta är deltidstjänster. Arbetstiden har start 01:00 med sluttid mellan 06:00-07:00.
Timlönen just nu är 162,51 sek/h OB 11,01 sek/h.
Vi har kollektivavtal med Transport.
Om dig
• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år, då tjänsten är nattetid.
• Inneha giltigt svenskt körkort med lägst b-behörighet alternativt giltigt jämförbart körkort från land inom EES
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska eller engelska.
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Inneha ett bankkonto hos svensk bank
• Giltigt arbetstillstånd i SverigePubliceringsdatum2026-01-15Övrig information
Är du intresserad, gör en ansökan så snart som möjligt. De som går vidare i rekryteringsprocessen bokas in på intervju/introduktion på dagtid på vårt kontor i Skövde. Efter detta får man följa med en distributör för att lära sig arbetsuppgifterna på nattetid.
Det är bra om du meddelar, direkt i ansökan, om det är någon tid du inte kan jobba.
Kontaktuppgifter:
Veronica Tylestig, mailto:veronica.tylestig@ernalogistik.se
Placeringsort: Tibro
Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-02-28. Vi kommer att hålla urval löpande då tjänsten egentligen behöver tillsättas snart, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Erna Media AB
(org.nr 556194-4587) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erna Logistik Jobbnummer
9685777