Vikarier tidningsbud i Tibro

Erna Media AB / Budjobb / Tibro
2026-01-15


Visa alla budjobb i Tibro, Hjo, Skövde, Karlsborg, Tidaholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Erna Media AB i Tibro, Skövde, Mariestad, Skara, Lidköping eller i hela Sverige

Vi behöver vikarier i Tibro - är du intresserad?

Om ERNA Logistik

ERNA Logistik är ett bolag inom ERNA-koncernen som har en tydlig strategi för tillväxt de kommande åren.

Inom koncernen driver vi verksamheter inom lokaljournalistik, marknadsföring, distribution och fastighetsförvaltning. Vi finns i Skaraborg, Dalsland och Värmland.

ERNA Logistik är ett distributionsbolag som distribuerar morgontidningar, tidskrifter och mindre paket samt post i Värmland, delar av Skaraborg och norra Dalsland. Bolaget startade sin verksamhet 1 mars 2019.

Om rollen

Som distributör är du sista länken mot våra kunder och prenumeranter, därför är det viktigt att du är ansvarstagande och kan jobba självständigt.

Vi söker vikarierande bud i Tibro.

Om utdelning sker med bil, du behöver då ha minst B-körkortsbehörighet. Giltigt svenskt körkort eller giltigt körkort inom EES-länder krävs.

Utdelningen sker tisdagar, torsdagar & lördagar.

Detta är deltidstjänster. Arbetstiden har start 01:00 med sluttid mellan 06:00-07:00.

Timlönen just nu är 162,51 sek/h OB 11,01 sek/h.
Vi har kollektivavtal med Transport.

Om dig

• Du ska vara noggrann och ha hög servicekänsla
• Ha fyllt 18 år, då tjänsten är nattetid.

• Inneha giltigt svenskt körkort med lägst b-behörighet alternativt giltigt jämförbart körkort från land inom EES
• Tala, läsa och förstå grundläggande svenska eller engelska.
• Inneha personnummer (eller samordningsnummer)
• Inneha ett bankkonto hos svensk bank
• Giltigt arbetstillstånd i Sverige

Publiceringsdatum
2026-01-15

Övrig information
Är du intresserad, gör en ansökan så snart som möjligt. De som går vidare i rekryteringsprocessen bokas in på intervju/introduktion på dagtid på vårt kontor i Skövde. Efter detta får man följa med en distributör för att lära sig arbetsuppgifterna på nattetid.

Det är bra om du meddelar, direkt i ansökan, om det är någon tid du inte kan jobba.

Kontaktuppgifter:
Veronica Tylestig, mailto:veronica.tylestig@ernalogistik.se

Placeringsort: Tibro

Vi ser fram emot din ansökan senast 2026-02-28. Vi kommer att hålla urval löpande då tjänsten egentligen behöver tillsättas snart, så skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Erna Media AB (org.nr 556194-4587)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Erna Logistik

Jobbnummer
9685777

Prenumerera på jobb från Erna Media AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Erna Media AB: