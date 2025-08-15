Vikarier öViik
Pågen Färskbröd AB / Fordonsförarjobb / Örnsköldsvik Visa alla fordonsförarjobb i Örnsköldsvik
2025-08-15
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pågen Färskbröd AB i Örnsköldsvik
, Sollefteå
, Umeå
, Åsele
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Vikarie - Säljare / Distributör till Pågen i Örnsköldsvik
Pågen söker nu en vikarierande Säljande Distributör med B- eller C-körkort vid behov. Då blir du en del Sveriges största säljkår som varje dag förser landets butiker och konsumenter med färskt bröd.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt, självständigt och resultatinriktat vikariat där du blir en del av ett engagerat team med stark gemenskap. Du får ett socialt, händelserikt och varierande arbete med välkända produkter som Lingongrova, Pågenlimpa och Gifflar. Ditt arbete innebär frihet men även stort ansvar, och du kommer tillhöra ett starkt och framgångsrikt familjeföretag som har en ständig vilja att utvecklas.
Vad innebär rollen?
I ditt arbete i Pågens säljkår är ditt övergripande ansvar att besöka våra kunder och butiker och förse dem med våra färska kvalitetsprodukter. Du blir en del av ett engagerat team men arbetar självständigt med målet att driva försäljningen i de butiker du ansvarar för. Du får ett vikariejobb som är både omväxlande, rörligt och roligt då det innehåller variation mellan såväl sälj- som distributionssysslor. Du har många kontaktytor, främst med de kunder du besöker, men även med dina kollegor. Med fokus på affären och resultatet delar vi viljan att bli lite bättre varje dag.
• Besöka våra kunder för att fylla på med våra färska produkter.
• Skapa förutsättning för en god försäljning i butik.
• Du kan komma behöva att bli inringd på kort varsel vid eventuell sjukdom eller liknande och kunna vara rörlig och åka iväg och jobba på annan ort om behovet kräver.
Vem är du?
Som vikarie hos oss är det viktigt att du kan jobba vissa helger. mängden jobb kan även vara varierande i perioder. Ju mer rörlig och flexibel man kan tänkas vara ju mer får man jobba.
För att lyckas och trivas behöver du vara social och tycka om en varierad och händelserik dag där du får ta stort eget ansvar. Du är lyhörd och har lätt för att bygga förtroende och drivs av att jobba mot uppsatta mål och att skapa resultat. Du behöver vara flexibel och fokus på kvalitet och effektivitet i alla delar av ditt arbete.
Du kommunicerar väl på svenska i både tal och skrift och tjänsten förutsätter att du har B-körkort men är meriterande om du även har C-körkort (YKB). Vi ser gärna att du har erfarenhet av butiks- och försäljningsarbete, gärna inom livsmedel.
Sök!
Om du söker ett vikariejobb och detta låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta säljplanerare Magnus Byström på telefon 0722281220.
Om Pågen
På Pågen bakar vi med kärlek - det handlar om att ha en omsorg om råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och om våra gemensamma resurser. Pågen är ett familjeföretag i femte generationen och är Sveriges ledande bageri med produkter inom förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag både exportmarknader och landets butiker med färskt bröd. Mer information hittar du på www.pagen.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272570". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pågen Färskbröd AB
(org.nr 556082-4350) Arbetsplats
Pågengruppen AB, Pågen Färskbröd AB Kontakt
Säljplanerare
Magnus Byström magnus.bystrom@pagen.se 0722281220 Jobbnummer
9460611