Vikarie till Svenljunga- Personlig assistent
Prima omsorg i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svenljunga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svenljunga
2025-11-17
, Tranemo
, Borås
, Gislaved
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima omsorg i Norden AB i Svenljunga
, Härryda
, Laholm
, Säffle
, Eslöv
eller i hela Sverige
Prima omsorg i Norden AB är en assistansanordnare som strävar efter att hålla högsta tänkbara kvalitet på utförandet av assistansen. Vår målsättning är alltid högsta möjliga livskvalitet för de assistansanvändare som valt oss som anordnare. Vägen dit är utbildning och handledning. Det är vi övertygade om. Därför kan du som medarbetare hos Prima Omsorg förvänta dig att få mycket nyttig kunskap och kontinuerlig handledning kring dina arbetsuppgifter.
Nu behöver vi en ny vikarie till vårt fantastiska team runt vår uppdragsgivare i Svenljunga. Vi söker dig som vill arbeta framför vid behov när ordinarie personal har semester, vid sjukdom eller annan ledighet. Du kommer få möjlighet att arbeta på en rad under sommaren. Vår uppdragsgivare är en ung kvinna,31 år och bor i en egen lägenhet. Hon har en förvärvad hjärnskada och har ett stort stödbehov i vardagen. Hon är glad, positiv och älskar livet.
Gillar att hitta på aktiviteter både inne i hemmet och ute.
Vi söker dig som gillar att vara aktiv och som bjuder mycket på dig själv, men viktigt att du även kan skapa ett lugn för uppdragsgivaren. Du behöver vara flexibel och ha en god samarbetsförmåga, arbetet sker med enkel assistans. Du kommer arbeta blandade tider, med dag och natt, 8-20 eller 20-08 med vaken natt. Utöver ovan är det framför allt viktigt att du har god självkännedom, är trygg i dig själv, är lyhörd, tar ansvar och samarbetar väl med alla du möter. Du är flexibel, öppen och ser möjligheter i stället för hinder. Du använder såväl din analytiska förmåga och att ta väl avvägda initiativ och strävar efter att förbättra livskvalitén för vår uppdragsgivare.
• B-körkort är ett krav.
• Under sommartider kan det innebära utflykter och arbetet är där hon befinner sig.
• Info och utbildning om förvärvad hjärnskada sker genom Hjärnfamiljen Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prima omsorg i Norden AB
(org.nr 559423-4840) Arbetsplats
Prima Omsorg i Norden AB Kontakt
Olof Petersson 0101471143 Jobbnummer
9607210