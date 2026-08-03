Vikarie Personlig Assistans
Linen Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-08-03
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Vi söker nu en trygg, varm och stabil personlig assistent till en kvinna på 57 år med Downs syndrom och demens.
Hon är en kavat och viljestark kvinna med mycket personlighet, humor och tydliga åsikter. Hon vet vad hon vill och försöker gärna få sin vilja igenom, vilket ställer krav på dig som assistent att kunna vara lugn, konsekvent och trygg i ditt bemötande. Du behöver kunna stå stadigt i rutiner och överenskommelser, även när du möts av övertalningsförsök eller motstånd.
Kunden behöver stöd och hjälp i hela sin vardag – med personlig omvårdnad, hygien, måltider, förflyttningar, aktiviteter och allt som hör det dagliga livet till. Arbetet handlar också om att skapa trygghet, struktur och livskvalitet genom ett lugnt och respektfullt bemötande.
Vi söker dig som:
Har stort tålamod och ett lugnt förhållningssätt
Är trygg, stabil och tydlig i ditt sätt att arbeta
Kan arbeta strukturerat och följa rutiner
Är lyhörd och empatisk utan att bli osäker i gränssättning
Har god samarbetsförmåga och tar ansvar
Ser människan bakom diagnoserna
Har förmåga att skapa trygghet och kontinuitet
Är flexibel och kan anpassa dig efter kundens dagsform och behov
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans, demens eller intellektuell funktionsnedsättning, men personlig lämplighet är avgörande.
Arbetstiderna är förlagda över dygnets alla timmar, inklusive kvällar, nätter och helger. Dubbelassistans förekommer under vissa tider på dygnet.
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv och som förstår vikten av trygghet, respekt och ett professionellt bemötande i det nära arbetet som personlig assistent innebär.
Det finns stora möjligheter för anställning efter sommaren.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Via mail med CV och personligt brev.
E-post: sara@linenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Kristianstad". Arbetsgivare Linen Assistans AB
(org.nr 559189-5668), http://www.linenassistans.se
291 41 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Linen Assistans Jobbnummer
10020244