Vikarie Naturskolan
Falu Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen / Djuruppfödarjobb / Falun Visa alla djuruppfödarjobb i Falun
2025-09-08
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Vill du också ha världens gulligaste arbetskamrater? Naturskolan söker en vikarierande djurskötare till vår besöksgård med ansvar för våra djur och tillhörande arbetsuppgifter. Just nu finns får, getter, kor och grisar på Dikarbacken.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för Faluborna med ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga och möjlighet till ett fysiskt aktivt liv. Vi erbjuder ett utvecklande och flexibelt arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Falu Naturskola är en del av Kulturskoleenheten som ligger inom sektionen Ung kultur och folkbildning. Naturskolan är en viktig del i det nya kommunala Kulturreservat "Dikarbackens odlingslandskap" som håller på att etableras på övre Dikarbacken i Falun.Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna sker mestadels utomhus året om och innefattar daglig tillsyn, utfodring och vattning, viss skötsel av mark och hagar, samt lättare konstruktions- och snickeriarbeten. Vissa arbetssysslor kan innefatta fyrhjuling och/eller bil med släp samt översyn av arbetsfordon. Som djurskötare kommer du att behöva vara självgående i utförande och beslut. I arbetet ingår ansvar för djurens hälsa i dialog med veterinär, avelsarbete, födslar av olika djurslag med mera. Det kommer att finnas ytterligare personal på plats som kan bistå i uppgifter som kräver mer än en person, tex vid flytt av djur.
Tjänsten ställer höga krav på värdskap då vi dagligen tar emot många besökare. I uppdraget ingår också handledning av praktikanter och elever i sociala insatser samt att förmedla information och levandegöra platsen i samband med studiebesök och som behjälplig i Naturskolans pedagogiska program för barn och unga. Arbetet kräver också viss administration och dokumentation. Eftersom djurens behov styr våra förutsättningar kommer arbetet att kräva ett flexibelt förhållningssätt där arbetstider och arbetsuppgifter kan variera. Men utgångspunkten är arbete dagtid mellan kl 8-16. Arbete på helg förekommer vid särskilda händelse kopplat till djurtillsyn, även om en förening schemaläggs för djursysslor på helgerna.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Djurskötarutbildning/Djurvårdarutbildning eller motsvarande dokumenterad erfarenhet av lantbruksdjur.
• KörkortDina personliga egenskaper
Vi söker en person med stor ansvarskänsla som är intresserad av barn och unga. Vi efterfrågar förmåga till problemlösning och flexibilitet, och förmåga att jobba både självständigt och att bidra till att teamet utvecklas och trivs.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete på en besöksanläggning inom aktuell verksamhet.
• Erfarenhet av djurfödslar för gris, get och får.
• Pedagogisk utbildning eller dokumenterad erfarenhet av arbete som lärare eller annat pedagogiskt arbete.
• Erfarenhet av att handleda andra.
• Utbildning eller kunskap om landskapsvård.
• Utbildning eller arbete inom hantverk, snickeri eller konstruktion.
• Meriterande med körkort för motorsåg och röjsåg.
Anställningsvillkor
Befattningen är ett vikariat på heltid med tillträde 1 november eller enligt överenskommelse. Till och med 2026-07-31.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275398". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Biträdande enhetschef
Lena Karsikas lena.karsikas@falun.se 023-820 46 Jobbnummer
9497377