Vikarie Idrott

Degerfors Kommun / Gymnasielärarjobb / Degerfors
2025-12-29


Visa alla gymnasielärarjobb i Degerfors, Karlskoga, Lekeberg, Storfors, Kristinehamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Degerfors Kommun i Degerfors, Örebro eller i hela Sverige

Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se

Degerforsgymnasiet är en skola med ca 300 elever. Vi har fem nationella program och NIU-utbildning mot fotboll. Vi erbjuder möjligheten att ha "din" idrott på schemat

Publiceringsdatum
2025-12-29

Arbetsuppgifter
* Undervisning i Idrott och Hälsa
* Undervisning i Idrottsfördjupning
* Ansvar för gym
* Mentorskap

Kvalifikationer
* Behörig lärare idrott

ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5176".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Degerfors kommun (org.nr 212000-1934)

Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Degerforsgymnasiet

Kontakt
Rektor
Claes Vitez
claes.vitez@degerfors.se
0586-48294

Jobbnummer
9664634

Prenumerera på jobb från Degerfors Kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Degerfors Kommun: