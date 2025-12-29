Vikarie Idrott
2025-12-29
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se
Degerforsgymnasiet är en skola med ca 300 elever. Vi har fem nationella program och NIU-utbildning mot fotboll. Vi erbjuder möjligheten att ha "din" idrott på schematPubliceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
* Undervisning i Idrott och Hälsa
* Undervisning i Idrottsfördjupning
* Ansvar för gym
* MentorskapKvalifikationer
* Behörig lärare idrott
Rektor
Claes Vitez claes.vitez@degerfors.se 0586-48294 Jobbnummer
