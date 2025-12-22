Vikarie/Boendestödjare Servicebostad LSS
Indies Omsorg AB / Vårdarjobb / Sollentuna
2025-12-22
Vi söker Boendestödjare som kan jobba extra hos oss på vårt LSS boende i Norrviken / Sollentuna
Du kommer arbeta som Boendestödjare på verksamheten där det bor 9 personer med varierande behov av stöd och service. Du är initiativrik, engagerad, flexibel och lösningsorienterad för att vara ett stöd i individens vardagssysslor och fritidsaktiviteter.
Vi arbetar med människors förmågor oavsett funktionsvariation och varje boende har ett aktivt fritidsliv.
Arbetstiderna är förlagda på dygnets alla timmar och vi har jourtjänstgöring vilket innebär att du sover på arbetsplatsen och går upp om behov uppstår.
Du som söker ska ha erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsvariationer och relevant utbildning inom området. Du fungerar bra i team men tar egna initiativ och ansvar. Du har förmågan att vara professionell och samtidigt skapa en relation till de boende.
Körkort är ett krav
Ansökningar utan relevant utbildning hanteras inte. Svenska i tal och skrift är ett krav.
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
niclas.sjoberg@indies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Idrottsvägen".
Indies Omsorg AB (org.nr 556677-0375)
För detta jobb krävs körkort.
Idrottsvägen Servicebostad
Platsansvarig
Niclas Sjöberg niclas.sjoberg@indies.se
9658737