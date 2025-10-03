Vikarie åk 6 Ljungaskolan
2025-10-03
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Undervisning på Ljungaskolan i årskurs 6. Mentorsuppdrag ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Som lärare är du med och utvecklar skolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med arbetslag planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har för att eleverna ska nå målen kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. Du har höga förväntningar på eleverna och kan genom att tydliggöra målen och kunskapskraven för eleverna motivera dem så att de når goda resultat i skolarbetet. Du kommer att samverka med övriga kollegor på skolan i en prestigelös anda där vi alla stöttar, coachar och har arbetar tillsammans. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera elevens behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
Vi krigsplacerar årligen vår personal.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga kommun
Örkelljunga kommun, Utbildningsförvaltningen
Rektor
Ellen Karlsson ellen.karlsson@orkelljunga.se 043555123
9538409