Vikariat Yrkeslärare vård och omsorg
2025-09-11
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Beskrivning av verksamheten
Centrum Vux är Haninge kommuns egen vuxenutbildning, med närmare 5000 studerande och ca 85 anställda.
Det är en mångkulturell arbetsplats med lärare och elever från hela världen. Vi erbjuder kurser dagtid, kvällstid, i klassrum och på distans. Hos oss kan de studerande läsa sfi, kurser inom grundläggande vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna, gymnasiekurser, yrkesutbildningar, yrkeskurser.
Välkommen att utvecklas med oss
Vi söker en pedagog med erfarenhet av undervisning inom vård och omsorg. Du kommer ingå i ett arbetslag som ansvarar för måluppfyllelse, kvalitet och utveckling. Centrum Vux arbetar med klassrumsundervisning, distansundervisning, validering och uppdragsutbildningar.
Ditt uppdrag
Tjänsten är ett vikariat som innefattar planering, genomförande och uppföljning av undervisning och APL inom vårdprogrammet. Kvällsundervisning och distansundervisning kan komma att ingå. Du kommer att samarbeta med erfarna lärarkollegor och delta i arbetsplatsträffar, verksamhetsutveckling och fortbildning. Digital kompetens och ett stort intresse för digital didaktik är viktigt, då delar av undervisningen och kommunikationen med elever och kollegor sker online.
Meriterande kvalifikationer
Behörig yrkeslärare.
Din kompetens
Du har en öppen attityd och relaterar till andra människor på ett lyhört sätt. Du är en van datoranvändare och erfarenhet av klassrums- som distansundervisning. Du har god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, flexibel och kreativ. Du tycker om att arbeta med vuxenstuderande och är intresserad av mångfald. Vänligen bifoga dokumentation som styrker din kompetens i din ansökan.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har ljusa trevliga lokaler och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Tjänsten är ett vikariat med eventuell möjlighet till förlängning.
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering.
