Nattreceptionster till hotell i Småland
Nattreceptionist till hotellverksamhet
Vi söker en ansvarstagande, serviceinriktad och självgående nattreceptionist till hotellverksamhet. Rollen passar dig som trivs med att arbeta nattetid, har ett gott omdöme och känner dig bekväm med att ta stort ansvar under arbetspass där du ofta arbetar självständigt.
Som nattreceptionist är du hotellets ansikte utåt under nattens timmar. Du ansvarar för att ge gästerna ett professionellt och välkomnande bemötande samt säkerställa en trygg, säker och smidig vistelse.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
In- och utcheckning av gäster
Hantering av bokningar, betalningar
Säkerställa att hotellets brand-, säkerhets- och rutiner följs
Hantera gästärenden, önskemål och eventuella oförutsedda situationer
Bidra till att upprätthålla en hög servicenivå och en positiv gästupplevelse
Arbetet är förlagt till nattetid och kan inkluderar arbete under helger.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet från hotellbranschen, exempelvis som hotellreceptionist eller i en liknande gästnära tjänst.
Alternativt erfarenhet från andra serviceinriktade yrken där kundbemötande har varit en central del av arbetet.
Utbildning inom hotell, turism eller besöksnäring är meriterande.
God datorvana och förmåga att arbeta i olika digitala system.
Erfarenhet av bokningssystem som Mews, Opera Cloud, Hotsoft, HMS eller motsvarande är en fördel.
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Kunskaper i ytterligare språk ses som meriterande.
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-11
E-post: mikael.davani@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
572 50 OSKARSHAMN Jobbnummer
9943448