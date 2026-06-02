Skolsköterska tv 100%, Gunnarsbyskolan
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Vill du göra skillnad för barn och ungas hälsa, utveckling och lärande? Då kan du vara den vi söker.
Som skolsköterska i Eda kommun får du en viktig roll i arbetet med att skapa goda förutsättningar för elever att må bra, utvecklas och nå utbildningens mål. Du blir en del av en engagerad elevhälsa där samverkan, utveckling och elevens bästa står i centrum.
Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete där du får möjlighet att arbeta både främjande, förebyggande och stödjande tillsammans med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och externa samverkansparter.
Bildningsförvaltningen ansvarar för barn, ungdomars och vuxnas utbildning i Eda kommun. Tillsammans med våra cirka 250 medarbetare arbetar vi utifrån huvudmannens vision "Alla ska lyckas". Bildningsförvaltningen ansvarar för samtliga verksamhetsformer inom utbildningsområdet – från förskola, grundskola och kulturskola till gymnasie- och vuxenutbildning. Verksamheten bedrivs på uppdrag av bildningsnämnden och utgår från våra tio ömsesidiga förväntningar som beskriver hur vi ska agera, uppfattas och förhålla oss i det dagliga mötet mellan medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare.
Visionen Alla ska lyckas bygger på ett aktivt ledar- och medarbetarskap samt ett gemensamt ansvar för verksamhetens systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Vårt arbete utgår från ledorden kunskap, trygghet, stöd, språk och framtid, vilka anger riktningen för verksamhetens utveckling och kvalitet.
Arbetsuppgifter
Som skolsköterska arbetar du utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och stödjande perspektiv där sambandet mellan hälsa, lärande och måluppfyllelse är centralt.
Du är en viktig del av Elevhälsans medicinska insats (EMI) och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsans arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.
I uppdraget ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp elevhälsans medicinska insatser enligt gällande lagstiftning och styrdokument. Du genomför hälsobesök, hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinationer samt erbjuder rådgivning och stöd till elever och vårdnadshavare.
Du arbetar aktivt med att identifiera och uppmärksamma tidiga signaler på fysisk och psykisk ohälsa samt bidrar på skolnivå till att skapa en trygg, tillgänglig och hälsofrämjande skolmiljö under hela elevens skoldag.
En viktig del av uppdraget är att stärka skolans hälsofrämjande och förebyggande arbete på grupp- och organisationsnivå.
Du bidrar med medicinska perspektiv i skolans systematiska kvalitetsarbete och samverkar med skolledning, elevhälsa och pedagogisk personal för att utveckla hälsofrämjande lärmiljöer.
Du förväntas även samverka med lärare och stödja undervisningen kring områden som psykisk hälsa och välbefinnande, sömnens betydelse för hälsa och lärande, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) och arbetar för att främja goda levnadsvanor, fysisk aktivitet och återhämtning.
Vidare samverkar du med vårdnadshavare och externa aktörer såsom hälso- och sjukvård, socialtjänst, habilitering och andra aktörer när elevens behov kräver det.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktssköterskeutbildning eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god digital kompetens.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolsköterska, barn- och ungdomshälsovård eller elevhälsoarbete. Erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete med barn och unga samt kunskap om journalsystem inom Elevhälsans medicinska insats ses också som meriterande. Vi värdesätter även erfarenhet av samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i din profession och ha ett genuint engagemang för barn och ungas hälsa, utveckling och lärande.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och möter elever, vårdnadshavare och kollegor med respekt, lyhördhet och professionalism.
Du arbetar självständigt, strukturerat och tar ansvar för att planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team.
Du har förmåga att se samband mellan hälsa, lärande och skolmiljö, är lösningsfokuserad och ser möjligheter i samverkan. Vidare har du hög integritet och ett professionellt förhållningssätt i arbetet med elever, vårdnadshavare och samverkansparter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Tjänsten är placerad på Gunnarsbyskolan inom i Eda kommun och omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt hälso- och sjukvårdens regelverk. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för att alla ska lyckas.
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329592". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda Kommun
(org.nr 212000-1769)
Box 66 (visa karta
)
673 22 CHARLOTTENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eda kommun , Bildning Kontakt
Biträdande skolchef
Helena Persson helena.persson@eda.se +46761344451
9943452