Styrelseledamöter till British Schools
Vill du vara med och forma framtidens utbildning i Sverige?
Eskilstuna kommun är en kommun med i tusentals barn i förskola och elever i skolan. British Schools är en etablerad och välrenommerad utbildningsaktör i kommunen med verksamhet inom både förskola och grundskola, ca 1250 barn och elever totalt, och är den största fristående skolarbetsgivaren i Eskilstuna.
Med starka resultat, hög efterfrågan och en tydlig ambition att fortsätta utvecklas söker vi nu två externa styrelseledamöter som vill bidra med erfarenhet, perspektiv och strategisk kompetens.
Det här är ett uppdrag för dig som vill använda din erfarenhet för att göra verklig skillnad – i en verksamhet som påverkar hundratals barn, elever och familjer varje dag.
Om uppdraget
Skolvärlden och British Schools står inför en föränderlig värld och framtid med flera politiska beslut som påverkar verksamheten där frågor kring kvalitet, styrning, utveckling och omvärldsförändringar blir allt viktigare. Styrelsen har en central roll i att stötta verksamheten, bidra med strategisk vägledning och säkerställa långsiktig hållbarhet.
Vi söker nu två kompletterande profiler som tillsammans med ägare ska bidra till en stark och välbalanserad styrelse till vilken VD rapporterar.
Styrelsen sammanträder normalt cirka fyra gånger per år, med möjlighet till extra möten vid behov. Möten sker i Eskilstuna eller Stockholm.
Profil 1 – Erfaren ledare från skolans värld
Vi söker dig som har en djup förståelse för utbildningssektorn och skolans uppdrag.
Kanske har du varit:
Rektor
Skolchef
Förvaltningschef
Huvudman
Verksamhetschef inom utbildning
Du har erfarenhet av att arbeta med:
Kvalitetsarbete och skolutveckling
Ledarskap inom utbildningsverksamhet
Skollag och styrdokument
Pedagogiska frågor och verksamhetsstyrning
Du blir ett viktigt stöd i frågor som rör utbildningskvalitet, organisation och långsiktig utveckling och har förhoppningsvis en förmåga att se affärsmässigheten i en privat organisation.
Profil 2 – Strategisk profil med förståelse för offentlig sektor och samhällsutveckling
Vi söker dig som har erfarenhet av kommunal verksamhet, offentlig förvaltning eller politiskt styrda organisationer.
Kanske har du varit:
Kommundirektör
Förvaltningschef
Kommunchef
Politisk rådgivare
Senior ledare inom offentlig sektor
Du har förståelse för:
Kommunala beslutsprocesser
Offentlig styrning
Regulatoriska frågor
Intressenthantering och samhällspåverkan
Strategiskt förändringsarbete
Du bidrar med perspektiv kring omvärldsfrågor, samhällsutveckling och de förändringar som påverkar utbildningssektorn och har förhoppningsvis förmågan att se affärsmässigheten i en privat organisation.
Vi tror att du
Har ett genuint intresse för utbildning och samhällsutveckling.
Trivs i en rådgivande och strategisk roll.
Kan bidra med erfarenhet, perspektiv och konstruktivt ifrågasättande.
Har integritet, omdöme och förmåga att se helheten.
Vill vara med och skapa långsiktigt värde i en verksamhet med stort samhällsansvar.
Om British Schools
British Schools driver förskole- och grundskoleverksamhet i Eskilstuna och har under många år byggt upp ett starkt förtroende hos elever, vårdnadshavare och medarbetare. Verksamheten kännetecknas av hög kvalitet, tydliga värderingar och ett långsiktigt fokus på utveckling och lärande.
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 28 juni. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringsprocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.
Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.
