Vikariat som personlig assistent i Falun
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-06-16
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Falun
, Borlänge
, Leksand
, Rättvik
, Ovanåker
eller i hela Sverige
Hej!
Nu söker vi en ny stjärna som vill hoppa in och jobba som vikarie på en schemarad.
Vem är du?
• Kvinna mellan 18-50 år.
• Körkort är krav.
Vår kund är en kvinna i 30-årsåldern som är aktiv och gillar att hänga med vår kund på äventyr. Jobbar du här så kommer du att få jobba med en rolig kund och med ett härligt gäng assistenster! Du är flexibel och kan anpassa dig efter kunds behov och dagsform.
Arbetstider: 9:00-7:50
Vi rekryterar kontinuerligt så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Vattugränd 1 (visa karta
)
791 71 INKLUDERA ASSISTANS I SVERIGE AB Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Lina Frank lina.frank@inkluderaassistans.se 010-146 88 62 Jobbnummer
9966512