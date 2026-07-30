CE Chaufför sökes Örebro

Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag / Fordonsförarjobb / Örebro
2026-07-30


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CE-chaufförer sökes till ny transportlinje i Örebro
Vi söker 3–4 erfarna och ansvarstagande CE-chaufförer till en ny transportlinje för kyl och frys transport.
Uppdraget kommer att köras i två olika riktningar, sju dagar i veckan och under hela dygnet. Arbetet innebär därför varierande arbetstider och kan omfatta både dag-, kvälls-, natt- och helgpass.
Eftersom transportlinjen är ny är de exakta start- och arbetstiderna ännu inte fastställda. Mer information om schemat lämnas så snart planeringen är klar.

Publiceringsdatum
2026-07-30

Dina arbetsuppgifter
Transport av gods med tung lastbil och släp

Lastning och lossning

Hantering av bland annat balkat gods

Kontroll och säkring av lasten

Ansvar för att transporterna genomförs säkert och enligt plan

Kvalifikationer
CE-körkort

Giltigt YKB

Truckkort

Erfarenhet av lastning och lossning

Erfarenhet av att hantera balkat gods

Förmåga att arbeta varierande tider, inklusive nätter och helger

Vi söker dig som är pålitlig, noggrann och säkerhetsmedveten. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar för fordon och gods samt ha ett professionellt bemötande.
Anställningen avser [heltid/deltid/behovsanställning]. Placeringsort är Örebro och planerad start är enligt överenskommelse].
Välkommen med din ansökan till focus@focus-lots.se .
Har du frågor om tjänsten ta det gärna via mail då vi har mycket hög arbetsbelastning nu.
Focus Lots o Transport ligger i Jönköping med personal även i Örebro och Stockholm. Vi är ca 30 chaufförer totalt.
Lön enl Transport avtalet
Friskvårds bidrag 5000 kr per år

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Mail
E-post: focus@focus-lots.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÖREBRO".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Focus lots & Transport i Jönköping Kommanditbolag

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Focus lots och Transport

Jobbnummer
10016503

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