Vikariat som personlig assistent
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Välkommen till Skara kommun - vi söker kvinnliga personliga assistenter som brinner för att skapa meningsfulla aktiviteter och en trygg vardag för andra!
Arbetet innebär:
Vi söker en personlig assistent till en person med förvärvad hjärnskada. Personen har både syn- och hörselnedsättning, vilket innebär att kommunikationen behöver vara tydlig och att arbetsmiljön bör vara strukturerad och förutsägbar. Personen har begränsad mental uthållighet och behöver regelbundna återhämtningspauser under dagen. Arbetstakten behöver därför anpassas efter dagsform och behov. Arbetet är varierande, utvecklande och meningsfullt, samtidigt som det vid vissa tillfällen kan vara fysiskt krävande.Vem är du?
Är du en stabil och lösningsfokuserad person? Det här är en roll för dig som kan ta egna initiativ och som trivs i att kunna vara kreativ och trygg i dina beslut. Du ska kunna hantera utmanande situationer med tydlighet. Du behöver kunna arbeta lågaffektivt men samtidigt vara drivande och skapa en god struktur. Du som söker har gedigen erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
Det är viktigt för dig att bemöta människor på ett respektfullt sätt. Du behöver vara lyhörd och trygg.
Låter det här som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda till dygnets alla timmar samt varannan helg. Det innebär att arbetet innehåller dag, kväll samt nattpass. Vi förlägger arbetstiden enligt ATL och i tjänsten ingår sovande jour.
Kvalifikationer
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation ex. kommunikationshjälpmedel och tydliggörande pedagogik
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Utbildning inom vård och omsorg är ett krav
Erfarenhet av personlig assistans ses som meriterande
Övrig information
Rekryteringsprocessen påbörjas omgående och urval, intervju och tillsättning kan komma att ske under ansökningsperioden. Vi tillämpar provanställning om 6 månader.
Vi har implementerat Microsoft Teams 360 för att effektivisera kommunikationen mellan medarbetare, stödpedagoger och enhetschefer. Genom att kombinera digitalisering med personcentrerad vård och pedagogiska metoder stärker vi användningen av välfärdsteknik. LifeCare och integrering av elektronisk tidsrapportering (ELT) förenklar tidsrapporteringen till Försäkringskassan. Detta frigör tid för individanpassat stöd av hög kvalitet, samtidigt som vi kontinuerligt höjer vår digitala mognad och säkerställer en trygg och effektiv digital arbetsmiljö.
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
