Vikariat Modersmålslärare somaliska.
2025-08-07
Om arbetsplatsen
I Vänersborg genomför vi undervisning och studiehandledning i 30 olika språk.
Som modersmålslärare på centrala Modersmålsenheten i Vänersborg, utför du ditt uppdrag på olika skolor. Vi utgår från en gemensam arbetsplats där vi träffas minst en gång i veckan för gemensamma möten och med möjlighet till kollegialt samarbete. Våra lokaler finns i centrala Vänersborg.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Du skall upprätthålla och utveckla barns och ungdomars flerspråkighet samt bidra till ökad måluppfyllelse för elever med annat modersmål än svenska utifrån Lgr 22.
Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat utifrån elevens förutsättningar och behov. Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas samt fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Du tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen samt bidra till gott samarbete med dina kolleger.
Arbetet består av modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för elever i Vänersborgs skolor. Undervisningen är i grundskolans årskurs 1-9. Du samarbetar med kollegor och har undervisningsuppdrag på flera skolor.Kvalifikationer
Du ska ha mycket goda kunskaper i både tal och skrift inom urdu, tigrinja, holländska eller engelska.
All utbildning med pedagogisk inriktning är meriterande samt erfarenhet som lärare i aktuellt undervisningsspråk som modersmål inom grundskolan. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt en god datorvana
Självgående
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Strukturerad
Pedagogisk insikt
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - gå in på vår för att läsa mer.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/202". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Skola F-9, Centrala Modersmålsenheten Kontakt
Bjarne Ström 0521-722501 Jobbnummer
