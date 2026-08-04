Vikariat Leg. läkare
Medipart AB / Läkarjobb / Partille Visa alla läkarjobb i Partille
2026-08-04
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Vi söker en legitimerad läkare då vi behöver förstärkning under tiden en av våra ST läkare är föräldraledig de kommande 6 månaderna.
Medipart Vårdcentral och BVC är en familjär, mindre och väletablerad vårdcentral centralt i Partille.
Hos oss arbetar ett engagerat och sammansvetsat team av distriktsläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, BVC-sköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.
Målet är att alltid erbjuda trygg, tillgänglig och patientcentrerad vård för hela familjen.
Hos oss får du ett varierat och självständigt arbete. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar sedvanligt vårdcentrals arbete med både oplanerad och planerade patient besök.
Vi erbjuder
Vikariat med konkurrenskraftig lön
Flexibla arbetstider och ifall du inte vill jobba 100 % är vi öppna för lägre tjänstgöringsgrad.
Läkarmöte 1 g/ vecka.
Handledning varje vecka och stöd från erfarna distriktsläkare
En familjär och inkluderande arbetsplats där vi värnar om arbetsglädje och balans i livet.
Vi söker dig som är legitimerad läkare, intresserad av allmänmedicin och trivs med patientarbete. Du är trygg, ansvarstagande och vill bidra med engagemang och arbetsglädje.
Start och slutdatum kan diskuteras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: bijan.sahebi@medipart.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medipart AB
(org.nr 559191-2034), https://www.medipart.se/
Gamla Kronvägen 13 A (visa karta
)
433 33 PARTILLE Kontakt
Verksamhetschef
Lotta Kjellberg lotta.kjellberg@medipart.se Jobbnummer
10021227