Vikariat, lärare i textilslöjd 50 %
2026-03-02
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
, Malå
, Vilhelmina
, Lycksele
, Dorotea
Vi söker en pedagog i ämnet slöjd till Vindelälvsskolan i Sorsele kommun.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Vindelälvsskolan har den lilla skolans fördelar, med snabba beslutsvägar och en god stämning i kollegiet. Samarbete och service kännetecknar och genomsyrar verksamheten.
Här arbetar vi utifrån en gemensam plattform som innefattar ömsesidig respekt mellan alla på skolan och betonar vikten av trygga och lugna lärmiljöer.
Vi välkomnar sökande som vill bidra till att fortsätta utveckla vår grundskola! Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som textillärare ansvarar du för att planera och genomföra kreativ och elevaktiv undervisning i textilslöjd för årskurs 3-9. Du utvecklar material och uppgifter anpassade efter olika behov, bedömer elevernas arbete och ger konstruktiv feedback. Du skapar en trygg och inkluderande lärmiljö, samarbetar med kollegor både inom och utanför slöjdämnet och deltar i skolans utvecklingsarbete. Arbetet innebär att möta elever med varierande förutsättningar genom ett formativt arbetssätt, stärka deras entreprenöriella förmågor och uppmuntra dem att pröva, ompröva och genomföra egna idéer. Tjänsten kan även omfatta delat mentorskap och eventuellt kombineras med andra deltidstjänster i kommunen.
Dina egenskaper:
Du är en modig person som sprider glädje och bemöter andra med respekt. Du brinner för att främja elevers kreativitet och praktiska färdigheter och skapar en positiv, stödjande lärmiljö där alla känner sig trygga. Som god kommunikatör samarbetar du väl med elever, kollegor och vårdnadshavare, och du använder din kreativitet och ditt engagemang för att dela med dig av din kunskap inom textilslöjd. I undervisningen är du ansvarsfull, tydlig och strukturerad, samtidigt som du behåller ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du inspireras av ungdomars nyfikenhet och engagemang och bidrar till ett aktivt och meningsfullt lärande för varje elev.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
För att bli en del av vårt engagerade team på Vindelälvsskolan söker vi dig som har en relevant utbildning inom textilslöjd, design eller motsvarande, tillsammans med lärarlegitimation för undervisning upp till årskurs 9. Din erfarenhet av att undervisa i textilämnet gör att du kan inspirera och motivera elever i deras kreativa processer, och din pedagogiska förmåga hjälper dig att möta olika lärstilar och anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Din förmåga att väcka lust att skapa och lära är en viktig del av vårt arbete med att erbjuda undervisning av hög kvalitet. Det är dessutom meriterande om du har utbildning för att handleda lärarstudenter eller kompetens inom NPF, då detta ytterligare stärker vår gemensamma förmåga att möta alla elever på bästa sätt.
Personlig lämplighet
Vi värdesätter särskilt att du har ett professionellt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och ett engagemang som bidrar till en trygg och utvecklande lärmiljö.
Varaktighet/arbetstid:
Vikariat. Deltid 50 %. Tjänstegraden kan eventuellt utökas med annat uppdrag om erforderliga beslut fattas.
Vikariatet sträcker sig mellan 2026-08-12 till och med 2027-06-17, tjänsten kan komma att övergå till en tillsvidaretjänstgöring om erforderliga beslut fattas.Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
.
I enlighet med lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
