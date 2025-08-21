Vikariat Lärare åk4-6 eller 4-9
2025-08-21
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vikariat Lärare åk 4-6 eller åk 4-9 med chans till förlängning eller tillsvidareanställning
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.
Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter. Varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling.
Nivrenaenheten är en F-9-organisation där skolenheterna Essvik och Solede som har låg- och mellanstadium samt Nivrena som har mellan- och högstadium ingår. Skolans vision är När eleverna lämnar Nivrenaenheten är de väl förberedda för framtiden.
Tillsammans driver vi en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Med ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för lärande och möjligheter för alla elever att nå målen. Vi arbetar för att gemensamt skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.
Skolan ligger vackert belägen alldeles intill Ljungan.Publiceringsdatum2025-08-21Arbetsuppgifter
Vikariat Lärartjänst för årskurs 4-6 i Resursen. (Svenska/Engelska/So)
Lärare/Resurspedagog till grundskola med särskilda anpassningar.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och utvecklande skolmiljö för elever som behöver extra stöd i sin skolgång. Hos oss möter du en verksamhet där undervisningen sker i mindre grupper med hög personaltäthet och där varje elev får individuellt anpassat stöd för att utvecklas utifrån sina styrkor och behov.Om tjänsten
Som lärare eller resurspedagog arbetar du nära eleverna i deras vardag. Arbetet innebär att:
* ge stöd i undervisning och socialt samspel,
* skapa tydliga strukturer och förutsägbarhet i elevernas skoldag,
* bidra till både akademisk och social utveckling,
* samarbeta med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har
* förmåga att skapa trygga relationer och bygga tillit,
* tydlighet och struktur i ditt arbetssätt,
* flexibilitet och kreativitet i att möta olika behov,
* tålamod, empati och ett professionellt lugn,
* god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i team.
Vi erbjuder
* en arbetsplats där vi tillsammans gör skillnad varje dag,
* nära samarbete i ett engagerat arbetslag,
* möjlighet till handledning och kompetensutveckling,
* en trygg och meningsfull arbetsmiljö där elevernas bästa alltid står i centrum.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation eller utbildning inom pedagogik, specialpedagogik, barn- och fritid eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av att arbeta med barn/elever i behov av särskilt stöd, gärna inom grundskola eller anpassad grundskola.
• God förmåga att skapa struktur, trygghet och tydliga ramar i lärmiljön.
• Starka relations skapande egenskaper och förmåga att bygga tillit.
• Flexibilitet och kreativitet i arbetssätt för att möta elevers olika behov.
• Förmåga att samarbeta nära med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare.
• Lugn, tålamod och stresstålighet i utmanande situationer.
Svenska/Engelska/So är meriterande
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273560". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Martin Svensson 073-787 92 10 Jobbnummer
9469981