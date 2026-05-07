Vikariat inom personlig assistans
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Nu söker vi två personliga assistenter för ett års vikariat under föräldraledighet.
Vi är cirka 55 medarbetare som arbetar med personlig assistans i den enskilde brukarens eget hem. Vi arbetar med personlig assistans åt alla personkretsar och ger stöd åt personer i alla åldrar.
Din roll
Som personlig assistent är du ett viktigt stöd i vardagen för en person med funktionsnedsättning. Du finns nära brukaren och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och struktur i vardagen.
Detta innebär att du ger stöd i kommunikation, hushållssysslor, personlig hygien och mathållning. Du kan även ge stöd i sociala kontakter, aktiviteter och andra vardagliga situationer utifrån den enskildes behov. Vi arbetar i arbetslag utifrån genomförandeplaner och ger brukarna stöd inom många livsområden. Arbetet kräver att du är lyhörd, respektfull och trygg i mötet med andra människor.
Arbetstiderna är schemalagda och omfattar dag, kväll, natt och helg.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildning från omvårdnadsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren
B-Körkort.
God datorvana.
Tillgång till BankID
Det är meriterande om du har:
Pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av personer med behov av särskilt stöd.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och pedagogiskt förhållningssätt.
Erfarenhet av avancerad egenvård
Du arbetar målinriktat både för den enskilde och för verksamheten som helhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behöver kunna visa upp utdrag från polisens belastningsregister. Typ av utdrag: Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning
Du behöver även kunna visa upp pass/giltigt ID kort. Körkort går att visa upp tillsammans med personbevis som man hämtar på skatteverket.se med hjälp av Bank-ID, detta kan vi göra vid bokad intervju.
Din framtida arbetsplats
Som personlig assistent inom vår enhet kommer du att vara en del av ett engagerat och kompetent team som arbetar för att ge personer med funktionsnedsättning det stöd de behöver i sin vardag. Vi är en arbetsplats som präglas av respekt, empati och ett starkt fokus på brukarnas behov och önskemål.
Vår enhet består av cirka 55 medarbetare som arbetar i den enskilde brukarens eget hem, vilket innebär att du kommer att ha en nära och personlig relation med de personer du stödjer. Vi är en arbetsplats som värdesätter samarbete, kommunikation och flexibilitet, och vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
http://www.vara.se/
Stora Torget 8
)
534 81 VARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor social välfärd, Verksamhet funktionsstöd och arbetsmarknad, Personliga assistenter
