Vikariat i Samhällskunskap och Engelska
Täljegymnasiet är Södertälje kommuns största kommunala gymnasium med ca 650 elever fördelade på våra olika program NA, TE, EK, SAM, IB (International Baccalaureate), SPV och IA (Individuellt alternativ). Eftersom en av våra lärare nu går på föräldraledighet söker vi en vikarie i samhällskunskap och engelska för vårterminen. I tjänsten ingår mentorskap för 16 elever.
• Undervisa i samhällskunskap och engelska på högskoleförberedande program
• Stimulera elevernas kritiska tänkande, kommunikation och omvärldsanalys
• Skapa lektionsupplägg som väver samman samhällsfrågor och språkutveckling
• Delta i mentorskap och skolans utvecklingsarbete
Vem är du?
Du är nyfiken och samhällsintresserad med:
• Ett inkluderande och tydligt förhållningssätt
• Intresse för ämnesövergripande samarbeten
• Förmåga att inspirera till lärande och ansvarstagandeKvalifikationer
• Erfarenhet av undervisning på gymnasienivå i närtid
• Erfarenhet av planering, bedömning och uppföljning enligt styrdokument.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bland annat trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
