Vikariat i Engelska, Estetiska programmet, Fryshuset gymnasium
Stiftelsen Fryshuset / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2025-12-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset i Stockholm
, Upplands-Bro
, Flen
, Avesta
, Nacka
eller i hela Sverige
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.Publiceringsdatum2025-12-17Om företaget
Fryshusets gymnasium har drygt 1000 elever och mer än 100 lärare fördelade på fem nationella program, introduktionsprogram, specialpedagogisk profil (AST) och anpassad gymnasieskola. Fryshuset Gymnasium är organiserat i fyra pedagogiska enheter med egna programrektorer och en rektor som leder helheten. Estetiska programmet på Fryshuset gymnasium är en dynamisk verksamhet som erbjuder samtliga estetiska inriktningar.
Om uppdraget
Vikariatet är förlagd på Fryshuset Gymnasium, Hammarby sjöstad och på det Estetiska programmets specialpedagogiska profil. Omfattningen är ca 40% med undervisning i ämnet Engelska på gymnasienivå. Tjänsten är ett vikariat för vårterminen 2026.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad lärare och har erfarenhet av att skapa god undervisning för målgruppen gymnasieelever med npf-diagnos. Didaktisk skicklighet och kunskap om estetiska programmet värderas högt.
Du är trygg i att undervisa heterogena grupper och har ett naturligt ledarskap i klassrummet. Du är välorganiserad, lösningsfokuserad och värderar samarbete runt individ och elevgrupp. Tjänsten ställer krav på aktivt självledarskap, i nära samarbete med ditt lärarlag, andra lärare på estetiska programmet samt elevhälsan på skolan.
Vi vill ha din ansökan senast den 4/1 2026. Intervjuer görs fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas i förtid.
Anställningsvillkor:
Vikariat under perioden: start enl. ök - 20260618
Omfattning: 40%
Ferietjänst
Kollektivavtal Skolor, förskolor och fritidshem med Fremia
Kontakt: Tf. Programrektor Josephine Björklund, josephine.bjorklund@fryshuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Mårtendalsgatan 2-8 (visa karta
)
120 06 STOCKHOLM Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Jobbnummer
9651041