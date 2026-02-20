Vikariat Grundskollärare F-3 Dalstorp RO
2026-02-20
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
I Dalstorps RO kommer du att ingå arbetslag med glada och positiva pedagoger som jobbar engagerat för att eleverna skall lyckas i skolan. Uppdraget är i huvudsak undervisning i åk 2. Vi ser salutogent på elevernas hela skoldag och det kan förekomma undervisning i övriga klasser. Som klasslärare har du kontakten med VH och för dokumentationen för elevernas utveckling mot målen. Du bidrar med dina kunskaper och erfarenheter till det systematiska kvalitetsarbetet på skolan. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en bred kompetens som grundskolelärare. Du vill och kan driva utvecklingen framåt i process med dina kolleger mot gemensamma mål. Vi ser gärna att du har ett salutogent förhållningssätt till eleverna utveckling. Det är en liten enhet där alla hjälper till för verksamhetens och elevernas bästa. Du bör ha ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt till ditt uppdrag och dina kolleger.
Arbetsgivaren kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
