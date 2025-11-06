Vikariat förskollärare, Liatorps förskola
2025-11-06
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Hos oss får du chansen att spela en viktig roll i barnens allra första lärande och utveckling. Som förskollärare i Älmhults kommun är du med och skapar en trygg, nyfiken och lärorik miljö där varje barn får växa utifrån sina egna förutsättningar.
Hos oss arbetar du nära kollegor i team där samarbete och barns bästa alltid står i centrum. Du planerar och genomför undervisningen utifrån läroplanen, med barnens nyfikenhet som drivkraft.
Vårt arbete vilar på en tydlig värdegrund, där både barnkonventionen och läroplanen är vägledande. Vi arbetar också utifrån det regionala initiativet Barnens bästa gäller en satsning som fokuserar på att ge varje barn en trygg uppväxt genom tidiga, samordnade och hälsofrämjande insatser.Kvalifikationer
Vi söker en engagerade förskollärare till vikariat. Vi ser gärna att du är legitimerad förskollärare med ett genuint engagemang för barns utveckling och lärande. Vikariatet är på 60%
Vill du vara med och skapa en trygg, nyfiken och lärorik miljö för våra yngsta invånare? Just nu söker vi:
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
