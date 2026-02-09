Vikariat för barnskötare
2026-02-09
Silvertärnans föräldrakooperativ finns i Ramdala och verksamheten bedrivs i en gammal skola. Vi har ett naturskönt läge med skogen, havet och djuren som närmsta granne. Silvertärnan har 24-28 förskolebarn och vi arbetar i åldersintegrerade grupper.
Vårt föräldrakooperativ söker en engagerad och trygg barnskötare som vill vara med och skapa en lärorik, demokratisk och lustfylld förskolemiljö för våra barn.
Vi söker dig som har god kännedom om förskolans styrdokument och arbetssätt och som i ditt dagliga arbete ser och möter det kompetenta barnet - ett barn som är nyfiket, delaktigt och medskapande i sitt lärande.
Vi söker dig som:
• Är utbildad barnskötare
• Har god kunskap om och arbetar aktivt utifrån förskolans läroplan
• Har ett professionellt förhållningssätt och en barnsyn som utgår från det kompetenta barnet
• Är lyhörd, reflekterande och trygg i din yrkesroll
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett nära samarbete med kollegor och engagerade föräldrar
• Ser värdet av demokrati, delaktighet och relationsskapande arbete
Vi erbjuder:
• En liten verksamhet med nära relationer mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans i ett kooperativ
• En arbetsplats där engagemang, ansvar och pedagogisk kvalitet värdesätts
• Ett arbetsklimat präglat av respekt, glädje och samarbete
"Gemenskap över alla åldrar" och "tillsammans" är viktiga ledord för oss.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av vår gemenskap!
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Om anställningen
Anställningsform: vikariat för föräldraledighet
Lön: månadslön
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde till tjänst: april 2026
Enligt Lag (2000:873) om Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet skall du vara beredd att visa upp ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister.
Ansökan skickas till rektor: linda.norlin-holgersson@silvertarnan.se
Frågor rörande tjänsten görs på ovanstående mejl eller på telefon 070-890 01 95 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: linda.norlin-holgersson@silvertarnan.se Arbetsgivarens referens
, https://silvertarnan.se
