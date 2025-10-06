Vikariat F-3 lärare med lärarlegitimation
2025-10-06
Fakta
Vi är en liten grundskola ute på landet i höjd med Vellinge med ca 60 elever från åldrarna 6-12 år. Skolan bedrivs som ett AB, där rektor är både huvudman och utbildad rektor. Därav korta beslutsvägar och ett tätt samarbete. Vi har Tyra som app där vi kommunicerar med våra vårdnadshavare, samt Google Drive som plattform för personalen. Grundläggande datorkunskaper krävs. F.ö har vi mobilförbud för såväl elever som personal.
Vi arbetar åldersblandat med F-1, 2-3 samt 4-6. Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Vikariat som klasslärare på deltid 50-75% från februari-april/maj.
Vi söker nu dig på ett gravvik på deltid i en åk 2-3 några månader. Vi tänker oss att du kan undervisa för denna åldersgrupp och planering därtill. Likaså ska du vara bekväm med nationella prov osv som kommer under våren.
Du kommer att arbeta med våra elever kl 8:30-14, därefter planeringstid enligt överenskommelse.
Vi tänker oss att du kan göra planeringar för både åk 2 och åk 3, samt utvärdera och förbättra, du kommer ha en liten klass på ca 12-15 elever, men allt ska ändå genomföras och detaljplaneras mot målen i LGR 22.
Vi ser också att du har ett gott ledarskap, och ett driv och engagemang för dina klassläraruppgifter. Samt skapa en god relation till våra vårdnadshavare. Ha ett stort kunnande för elever med NPF då det idag finns dessa diagnoser i varje klass. Ett bra förhållningssätt, pedagogiska nycklar är meriterande på vår lilla skola, därav efterfrågas erfarenhet.
Du kommer även att rastvakta vissa raster schemalagt, så du ska kunna lösa konflikter, trösta och vara den trygga personen.
Vi vill genom en medveten planerad lärmiljö och hög pedagogisk skicklighet ge varje elev förutsättningar för ett lustfullt lärande och därmed god utveckling mot målen.
Kravprofil svenska i tal och skrift.Kvalifikationer
Lärarlegitimation upp till åk 3, hög arbetsmoral, positiv så du ser möjligheter före hinder.
Vi behandlar din ansökan efterhand som den kommer in. Vänligen ange löneanspråk.
Alla intervjuer startar efterhand.
Rekryteringsföretag göre sig inte besvär.
Vi har dessvärre inte friskvårdsbidrag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: maria@smaragden.info Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pimapos skola och fritids AB
(org.nr 556494-6530), http://haslovsbyaskola.nu
Norra Håslövs Byväg 26 (visa karta
)
235 91 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Håslövs Byaskola Jobbnummer
9541386