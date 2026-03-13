Vikariat Ekonomibiträde till förskola/fritidshem
2026-03-13
Om jobbet
Har du ett genuint intresse för mat från grunden, måltidspedagogik och sapere, är flexibel samt har förmågan att skapa goda kontakter med barn, kollegor och vårdnadshavare?
Då är du varmt välkommen att söka till Klintens förskola och fritidshem.
Vi söker ett ekonomibträde som vill laga mat till våra barn och pedagoger på Klinten förskola och fritidshem. Vi har ca 25 barn och 4 pedagoger.
Vad kan vi erbjuda dig?
Klinten är ett föräldrakooperativ med förskola och fritidshem som ligger i Vilske-Kleva bland böljande ängar, viskande skogar och råmande kor strax utanför Falköping.
Vår mat är ekologisk/närproducerad och vi lagar den på plats samt följer Livsmedelsverkets riktlinjer.
Tillsammans med barnen strävar vi efter en hållbar livsstil, för både hälsa och miljö. Måltiderna ses som lärande situationer och vi arbetar med måltidspedagogik utifrån Sapere metoden. Hos oss ligger köket mitt i förskolan och är en naturlig del i verksamheten.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har erfarenhet och har utbildning inom restaurang- och livsmedelutbildning eller erfarenhet som vi finner likvärdig.
Du har ett starkt engagemang för kost, måltidspedagogik, hälsa samt ett intresse för att ge utrymme för barnens nyfikenhet och engagemang i matens kretslopp och resa från jorden till tallriken till komposten.
De arbetsuppgifter som t.ex. ingår är: Att planera en matsedel så att det serveras allsidig, näringsrik och god mat. Tillaga och baka mat från grunden. Diska och städa köket. Ta mot, tempa och packa upp varor. Har kunskap och håller dig uppdaterad om näringsbehov, råvaror, tillredning, hygienregler, allergier och sjukdomar som är relaterade till föda. Göra inköp utifrån en budget.
Du kommer även delta i arbete i barngrupp!
Du förstår vikten av ett gott samarbete, tydlig kommunikation och att vara flexibel i en liten personalgrupp och har förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, barn och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Vikariatet är tidsbegränsat och på 50%
I denna rekrytering har vi löpande urval- ansök därför redan idag.
Det finns möjlighet att kombinera detta vikariat med andra vikariat på Klinten.
Blir du kallad till en första intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: Louis.bielk@forskolanklinten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: Ekonomibiträde".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilske-Kleva Föräldrarkooperativ Ek. För.
Förskolan Klinten i Vilske kleva (visa karta
521 94 FALKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Vilske-Kleva Föräldrarkooperativ Ek. För.
Rektor
Louis Bielk
