Vikariat: Ekonomiadministratör
Elify Energy Group AB / Administratörsjobb / Kävlinge Visa alla administratörsjobb i Kävlinge
2026-06-16
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Elify Energy Group är en av Nordens största privatägda elhandelskoncerner och levererar el till över 250 000 kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sedan starten 2015 har vi vuxit snabbt och består idag av över 100 engagerade medarbetare som tillsammans driver vår fortsatta utveckling framåt. Här blir du en del av en resa mot fortsatt tillväxt i Norden!Publiceringsdatum2026-06-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiadministratör kommer du främst att arbeta med enklare administrativa uppgifter med fokus på kundfakturor.
Som en del av teamet kommer du bland annat arbeta med:
Påminnelseavgifter
Till- och frånkopplingar
Inhämtning av mätvärden
Fakturering
Ärendehantering
Avtalshantering
Viss kundkontakt via mejl
Vem är du?
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av kundservice eller administration.
Du har en god datorvana alternativt tidigare erfarenhet av CRM/kundsystem.
Du är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser gärna att du är lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.Utbildningsbakgrund
Vi vill ge dig bästa möjliga start hos oss. Därför inleder vi anställningen med en veckas internutbildning inom elmarknaden. Du lär dig även mer om våra tjänster och hur vi arbetar. Utbildningen sker på plats med full betalning.Om tjänsten
Arbetstider: Måndag till fredag kl. 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Vikariat från och med 17 augusti 2026 till och med 31 mars 2027.
Lön: Fast månadslönSå ansöker du
Under vår rekryteringsprocess så genomför vi en bakgrundkontroll på alla slutkandidater.
Vid frågor eller funderingar så når du rekryteringsavdelningen via ansokan@elify.se
, alternativt på telefonnummer 072-157 66 22. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elify Energy Group AB
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/ Jobbnummer
9966458