Vikariat - Lärare åk 4-6 till Slottsskolan
Om arbetsplatsen
Slottskolan är en F-6 som ligger i Skokloster, Håbo kommun.
Skolan ligger i ett naturskönt område nära Skokloster slott knappt två mil från Bålsta centrum. Slottsskolan är en tvåparallellig skola från F-5, samt en åk 6. Skolan har idag ca. 250 elever.
Hos oss möter du kompetenta och lösningsinriktade medarbetare som alla arbetar för våra elevers bästa. Vi har ett nära samarbete mellan varandra oavsett profession på skolan. Alla strävar mot en hög måluppfyllelse där våra elever ska utvecklas och lära varje dag. För oss är goda relationer och trygga elever grunden för lärande och utveckling.
Vårt fritidshem håller hög kvalitet och vi har ett gott samarbete mellan hem och skola.
Denna tjänst är ett föräldravikariat i årskurs 5. Du ansvarar för- och leder undervisningen. Planerar, genomför och följer upp undervisningen i klassrummet. Du bidrar till en trygg och meningsfull dag för eleverna. Du behöver ha viljan och förmågan att arbeta tillsammans med andra vuxna i team, kunna sätta dig in i skolans rutiner och hantera situationer som kan uppstå i klassrummet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i åk 4-6. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att undervisa elever i åk 4-6. Du behöver vara välstrukturerad och en tydlig ledare. Du behöver ha förmågan att skapa goda relationer med eleverna och samtidigt vara en tydlig ledare för gruppen. Du behöver ha en god förmåga i att kommunicera i tal och skrift med vårdnadshavare. Du behöver ha en elevsyn som präglas av att alla elever gör så gott de kan och att det är viktigt att anpassa sig och sin undervisning efter olika elevers behov.
Vi söker dig som
För att passa in i rollen som lärare hos oss behöver du ha en hög social kompetens, du är flexibel, van att ta egna initiativ samt ansvarstagande i ditt arbete. Du är en tydlig ledare och har förmågan att skapa ett varmt klassrumsklimat. Det är en självklarhet för dig att alltid ha elevens bästa i fokus. Du har god samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, goda IT-kunskaper och är väl förtrogen med skolans styrdokument.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 2026-06-18 med möjlighet till förlängning.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
