Vik, Rehabassistent till Hälso- och sjukvårdsavdelningen
2026-04-24
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, vård och omsorg till människor i olika skeden av livet. Rehabenheten består av 40 legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som planerar, utför och följer upp specifika rehabiliteringsinsatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som strävar mot självständighet och livskvalitet.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism.
Här kan du göra verklig skillnad - varje dag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-24Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bistå arbetsterapeuter och fysioterapeuter med enklare arbetsuppgifter som exempelvis:
• Transport och installation av enklare hjälpmedel
• Skapa ordning och utföra uppföljning i hjälpmedelsförråd
• Utföra insatser på uppdrag av fysio- och arbetsterapeuter.
• Följa med som extra person vid hembesök och komplexa förflyttningar.
• Dokumentera insatserna i journal.Kvalifikationer
Du som söker är en trygg och engagerad person med vilja att bidra till utveckling. Du har ett professionellt förhållningssätt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och delar gärna med dig av din kunskap till andra.
Vi ser också gärna att du har:
• En påbörjad utbildning till legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut
• Erfarenhet av vård och omsorg inom relevant område
• B-körkort
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320981".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
432 80 VARBERG
För detta jobb krävs körkort.
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
Fysioterapeut
Linnea Sandberg linnea.sandberg@varberg.se +4634088297
