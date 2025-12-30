Vik Personlig assistent
Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hedemora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hedemora
2025-12-30
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören i Hedemora
, Säter
, Avesta
, Hofors
eller i hela Sverige
Vi på Hass söker just nu nya vikarierande assistenter
Välkommen med din ansökan till assistansanordnaren med det lilla extra!
Att arbeta på HASS
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig till kunden men även dig som anställd. Vi erbjuder våra kunder daglig verksamhet i egen regi. Dit kommer våra kunder med sin assistent för samvaro och gemenskap. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och arbetsvillig. Alla våra kunder på HASS har olika intressen samt behov och vi ser därför positivt på sökanden av olika åldrar och erfarenheter. Vi ser även att du fungerar att arbeta både självständigt och i grupp. Det viktigaste är att vi tillsammans utgår ifrån kundens behov, stora som små för att möjliggöra en självständig och delaktig vardag. Vi har kunder i både Avesta och Hedemora
Du mailar din ansökan till oss och fångar den intresse blir kallad på intervju med verksamhetsansvarig. I nästa steg får du träffa kunden/företrädare för mer information gällande det specifika jobbet. Därefter bokas kundbesök/introduktion. I varje arbetsgrupp finns en samordare som blir din kontakt i arbetet kring brukaren
Krav till att söka tjänsten
Du talar och behärskar det svenska språket bra
(Dokumentationskrav)
Du har B körkort, helst till manuell växellåda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: joakim@hass.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariejobb". Arbetsgivare Hedemora Assistansservice Ekonomisk Fören
Landsgatan 26 (visa karta
)
776 30 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora Assistansservice Ek Fören Jobbnummer
9666366