Vik. Inköpskoordinator Färskvaror, Martin & Servera Restauranghandel
2025-09-24
Var med och gör varje dag lite godare! Är du en erfaren Inköpskoordinator som vill jobba i en bransch i ständig rörelse där du får möjlighet att påverka och utvecklas? Har du ett sinne för att koordinera och drivs av att nå mål tillsammans med ett team? Då är detta rätt roll för dig.
Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare. Vårt uppdrag på kategori och inköp är att skapa värde varje timme, varje dag för våra affärspartners. Både framåt och bakåt i värdekedjan. Med en hög kvalitet, noggrannhet och innovation ger vi förutsättningar för de bästa affärerna inom foodservice. Koordinatorn är en central roll hos oss.
Du blir en del av Kategori & Inköps affärsområde Färskvaror som arbetar med strategiskt inköp, vilket innebär att vi ansvarar för förutsättningarna från leverantörer. Vi ansvarar för avtal, vår masterdata, bilder, sortimentsstyrning, kvalitetskontroller samt kampanjer. Våra kollegor på varuförsörjningen avropar varorna, och ansvarar för lager samt logistik. Vi har en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
• Administration kring artikel- och leverantörsmasterdata. Avtalsdokumentation, arkivering.
• Leverantörsportal, drift och medverkan i utvecklingsteam.
• Ansvarig för att koordinera och administrera klipp och partier.
• Kampanjadministration och medverkan i utvecklingsteam av vår kampanjportal.
• Ansvarig för att koordinera och administrera prisskillnader mellan vårt system och fakturor från leverantörer.
• Rollen deltar i diverse projekt, exempelvis att koordinera utskick och informationsinsamling från leverantörssidan. Övriga arbetsuppgifter så som att hantera eller rikta frågeställningar till rätt funktion.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Hos oss kommer du att arbeta nära alla inom affärsområdet och bidra i många olika arbetsuppgifter. Vi tror att du trivs i en roll där du får ta egna initiativ, är nyfiken och tycker om att skapa struktur. Du uppskattar att ha ett stort eget ansvar och ser det som stimulerande att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor, både internt och externt, tycker du om att möta nya människor och är bekväm med att kommunicera via olika kanaler, både digitalt och över telefon.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har god datorvana, särskilt inom Excel
• Har en eftergymnasial utbildning, gärna inom strategiskt inköp, ekonomi eller projektledning
• Tidigare erfarenhet från Foodservice är meriterande
• Behärskar svenska flytande och kan kommunicera på engelska i både tal och skrift
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 10 oktober 2025.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Vikariat till 18 april 2026.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm.
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Joacim Eriksson på Kategori & Inköp joacim.eriksson@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på clara.holmstedt@martinservera.se
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9523785