Vik. Arbetsledare till hemtjänst Falköping
Falköpings kommun / Undersköterskejobb / Falköping Visa alla undersköterskejobb i Falköping
2026-01-30
Tycker du om att planera och ha många bollar i luften? Då ska du söka till oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi söker nu en en vikarierande arbetsledare till hemtjänst område 1 då nuvarande arbetsledare kommer att vara föräldraledig samt en semester-vikarierande arbetsledare till hemtjänst område 3 i Falköping kommun.
Du som arbetsledare har ansvar för att planera det dagliga arbetet vad gäller personal scheman, frånvaro, daglig planering samt planering av brukarnas hemgång från sjukhus med mera.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig med erfarenhet och goda referenser vad gäller arbete med planering inom hemtjänst. Du ska ha sinne för effektiv planering vilket innebär ekonomisk hållbarhet samt vara tekniskt lagd. Vi förutsätter att du har god datavana då vi använder oss av flera olika verksamhetsprogram. Eftersom det dagliga arbetet innebär dagliga kontakter med andra professioner vill vi att du har en god samarbetsförmåga och vet hur man tillämpar ett gott bemötande i alla situationer. Arbetet innebär att du måste kunna hålla "många bollar i luften" och samtidigt vara strukturerad, ordningsam och fungera bra i stressade situationer.
Vi vill också att du är målinriktad och van vid att leverera resultat. Då verksamheten är under ständig förändring förutsätter arbetet att du är flexibel, kreativ, kan arbeta självständigt samt ha förmåga att följa fattade beslut. Vi ser gärna att du har arbetat som undersköterska i hemtjänst för att förstå uppdragets karaktär.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Du ska ha B-körkort för manuell växellåda.
Upplysningar
Tjänstgöring måndag-fredag men viss jourtjänstgöring kan förekomma.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
Publiceringsdatum2026-01-30
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/17". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falköpings Kommun
(org.nr 212000-1744) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Lina Gustavsson 0515-885135 Jobbnummer
9715314