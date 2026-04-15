Vidareutbilda dig till lärare
2026-04-15
Vill du använda dina kunskaper till att bli lärare? Då är vår utbildning rätt för dig.
Programmet kombinerar akademiska studier med träning i ledarskap och praktisk erfarenhet i klassrummet. Under två år studerar du på distans till ämneslärare och arbetar samtidigt som lärare. Idag är förutsättningarna i skolan ojämlika och lärarbristen alldeles för hög. Med din kunskap kan du göra skillnad för eleverna!
Om ledarskapsprogrammet
Som programdeltagare går du en arbetsintegrerad pedagogisk utbildning som vi håller tillsammans med Luleå tekniska universitet. Under programmet arbetar du fyra dagar i veckan på skola och har en dag avsatt för studier.
För att göra dig till den bästa läraren och ledaren i klassrummet får du också en ledarskapsutbildning samt en personlig ledarutvecklare som coachar dig under programmets två år. Efter utbildningen kommer du kunna fortsätta som lärare eller ta över andra ledarroller.
Som deltagare i vårt program får du
Anställning som ordinarie lärare med lön
En unik ledarskapsutbildning och personlig ledarutvecklare
Praktisk erfarenhet av att jobba fyra dagar i veckan på en högstadieskola
Ingå i ett internationellt community där alla jobbar för att skapa en likvärdig skola
Efter avslutat program får du en lärarexamen och kan söka lärarlegitimation
Dina kvalifikationer för att bli behörig
Du behöver en ämnes- eller yrkesexamen omfattande minst 180 hp i något av ämnena vi rekryterar i. Dessa är matematik, teknik, fysik, biologi, kemi eller språk.
Goda kunskaper i svenska
Viljan att göra skillnad för elever
Om du har frågor kan du gärna höra av dig till oss via info@teachforsweden.se
Om Teach for Sweden
Teach for Sweden är en ideell organisation som startades 2013 på grund av sjunkande skolresultat i svensk skola. 1 av 6 elever går ut årskurs nio utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt är nästan var tredje lärare obehörig i grundskolan idag. Vi rekryterar deltagare som vill göra skillnad, och utbildar dem till skickliga lärare och ledare. Tillsammans skapar vi en skola där alla barn, oavsett bakgrund, får en chans att lyckas och välja sin egen framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Insamlingsstift Teach For Sweden
, https://teachforsweden.se/
112 26 STOCKHOLM Kontakt
Kommunikatör
Karl Larsson Karl.larsson@teachforsweden.se 0701412955
9857053