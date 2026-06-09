Underhållsingenjör till Saab Aeronautics!
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Dina arbetsuppgifter I rollen som underhållsingenjör inom Ground Support Equipment (GSE) blir du en del av Aeronautics – Saabs affärsområde med fokus på utveckling, produktion och support av Gripensystemet samt andra avancerade flygrelaterade lösningar för försvars- och civil flygindustri. Du kommer tillhöra avdelningen GSE, som ansvarar för att säkerställa att underhållssystemen för Gripen och Försvarsmaktens flygande plattformar har rätt utrustning för att möjliggöra en effektiv och driftsäker verksamhet.
Rollen är varierad och omfattar arbete från tekniska utredningar till inköpsberedning. Du ansvarar för underhållsutrustning kopplad till en eller flera materielgrupper samt säkerställer återkommande underhållsbehov utifrån kundens krav.
Arbetet innebär bland annat att:
Driva och genomföra utredningar kopplade till underhållsutrustning.
Ansvara för anskaffning och inköpsberedning av GSE.
Säkerställa att rätt utrustning finns tillgänglig för förebyggande och avhjälpande underhåll.
Samverka tätt med discipliner som ILS, konstruktion, underhållsberedning och teknisk information.
Arbeta nära marknads- och inköpsfunktioner för att leverera affärsuppdrag med hög kvalitet.
Tjänsten innebär samarbete över flera orter, bland annat Linköping, Arboga och Östersund, och kan även innefatta resor till Saabs andra sider, kunder och Försvarsmaktens förband.
På sikt finns möjlighet att ta en ledande roll som projekt- eller uppdragsledare, där du ansvarar för både leverans, ekonomi och uppföljning i affärs- och ekonomisystem. Tjänsten är 100% på plats, i Malmslätt, Linköping.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en samarbetsintensiv och föränderlig miljö. Du är strukturerad, affärsmässig och har lätt för att bygga relationer.
Vi ser att du har:
Ingenjörsutbildning på högskolenivå, eller motsvarande erfarenhet (t.ex. flygtekniker eller annan teknisk bakgrund).
Några års relevant arbetslivserfarenhet inom teknik eller industri.
God förmåga att arbeta självständigt samt hantera flera parallella uppgifter.
Förmåga att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av Gripens underhållssystem.
Kunskap inom GSE, ILS (Integrated Logistic Support) och kravhantering.
Förmåga att läsa och tolka mekaniska konstruktionsunderlag.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande Detta är ett konsultuppdrag initialt om 6 månader med chans till förlängning eller direkt anställning hos Saab efter en tids inhyrning. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7875203-2042830". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9954226