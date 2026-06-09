Specialistundersköterskor till Skogslyckan vård- och omsorgsboende
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2026-06-09
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Uddevalla – en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Om jobbet
Som specialistundersköterska har du en viktig funktion i verksamheten där du bidrar med fördjupad kompetens, stöd och handledning till både brukare och kollegor. Du arbetar nära övriga professioner i team och är delaktig i att utveckla kvalitet, arbetssätt och omsorg utifrån varje brukares individuella behov och förutsättningar.
Vi söker specialistundersköterskor till både somatiska och demensinriktade enheter.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta personcentrerat med fokus på brukarens behov, delaktighet och livshistoria.
• Bidra med specialistkunskap i omvårdnadsarbetet och i komplexa situationer.
• Handleda och stötta kollegor i det dagliga arbetet.
• Samverka med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och andra professioner.
• Delta i kvalitets- och utvecklingsarbete för att stärka verksamheten.
• Skapa trygghet, struktur och en meningsfull vardag för brukarna.
• Arbeta med dokumentation och kvalitetsregister enligt gällande rutiner.
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Har ett professionellt och respektfullt bemötande.
Är trygg, ansvarstagande och initiativrik i din yrkesroll.
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Har förmåga att arbeta självständigt och strukturerat.
Är engagerad i utvecklings- och kvalitetsarbete.
Har ett genuint intresse för äldreomsorg och människors välbefinnande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har specialistundersköterskeutbildning om 200- YH poäng, med relevant inriktning inom äldreomsorg, demens eller annan likvärdig specialisering.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Har god datorvana.Övrig information
Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden.
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För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.
Säg hej till ditt kollektivavtal 2024
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Kommun
(org.nr 212000-1397), https://www.uddevalla.se/jobb
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 81 UDDEVALLA Arbetsplats
Skogslyckan vård- och omsorgsboende Kontakt
Enhetschef
Antigona Ibishi antigona.ibishi@uddevalla.se 0522-695150 Jobbnummer
9954219