Funktionstestare | Eprioc | Örebro
Lernia Bemanning AB / Maskinoperatörsjobb / Örebro Visa alla maskinoperatörsjobb i Örebro
2026-06-09
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Vill du arbeta nära avancerad teknik och vara den som säkerställer att allt fungerar perfekt innan leverans? Nu söker vi en driven och noggrann funktionstestare till Epiroc i Örebro. Här får du kombinera praktiskt arbete med problemlösning i en roll där din insats verkligen gör skillnad – varje dag.
Om uppdraget
Tillträde: omgående
Visstidsanställning
Heltid
Örebro
Tillgängliga skift: dagPubliceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som funktionstestare har du en central roll i att säkerställa att våra riggar uppfyller högt ställda krav på funktion, prestanda och kvalitet innan leverans. Du arbetar med strukturerade tester av hydraulik-, pneumatik-, el-, styr- och säkerhetssystem samt analyserar och felsöker eventuella avvikelser.
Du ansvarar för att dokumentera testresultat och säkerställa att identifierade brister åtgärdas enligt gällande kvalitetsprocesser.
I rollen samarbetar du nära flera funktioner inom verksamheten, såsom konstruktion och utveckling, service, kvalitet och planering. Du bidrar även till att utveckla arbetssätt och säkra en stabil leverans med hög kvalitet över tid.
Om dig
Vi söker dig som är noggrann, analytisk och har ett starkt kvalitetstänk. Du trivs med att arbeta både praktiskt och strukturerat, och har en god problemlösningsförmåga.
Du är en lagspelare som uppskattar samarbete över olika funktioner och har samtidigt ett eget driv att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Din tekniska nyfikenhet gör att du ständigt vill utvecklas och förbättra arbetssätt.
Formell kompetens
Dokumenterad monteringserfarenhet inom mekanik, hydraulik och/eller el
God vana att läsa och tolka ritningar samt teknisk dokumentation
Erfarenhet av felsökning och kvalitetsarbete
God datorvana och förståelse för tekniska system
Goda kunskaper i svenska eller engelska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet inom elektrifiering eller batteriteknik
Kunskap inom styrsystem/automation
Erfarenhet av arbete med tunga mobila maskiner eller riggar
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stöttar din utveckling och ser till att du trivs i uppdraget.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7872800-2042831". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Skäpplandsgatan 1C (visa karta
)
703 46 ÖREBRO Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9954225