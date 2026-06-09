Sjuksköterska sökes till avd 4C, Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
2026-06-09
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Är du legitimerad sjuksköterska med intresse för hjärnan och vill ha en trygg arbetsplats?
Då kan detta vara en tjänst för just dig!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss är alla yrkeskategorier lika viktiga, oavsett vilken tid på dygnet du arbetar eller vilken veckodag du arbetar. För just du är viktig för att vi skall kunna bedriva en specifik vård inom neurologin. Det är mitt ansvar som chef att ge dig goda möjligheter till att kunna utvecklas och tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för en hög patientsäkerhet. På avdelningen finns många sjuksköterskor som varit anställda i många år som kommer hjälpa dig att bli trygg på din nya arbetsplats.
I din roll som sjuksköterska har du fokus på det akuta omhändertagandet och en god omvårdnad.
Om arbetsplatsen
Diagnoserna på 4C är i huvudsak stroke, TIA och neurologiska sjukdomar. Alla medicinklinikens avdelningar har ett gemensamt ansvar för att vårda allmänna internmedicinska patienter.
Vårt team består av olika yrkeskategorier: läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist, kurator, psykolog, medicinsk sekreterare och personal ifrån vårdnära service - alla är lika viktiga. Från och med i höst kommer vårt team också bestå av en avdelningsfarmaceut.
Avdelningen har 21 vårdplatser fördelat på 3 grupper. Vårdtiden för patienten är varierande, men hamnar i snitt på 3.5 dagar. 4C har uppdrag att ta hand om det akuta omhändertagandet och eventuell rehab sker i hemmet eller i Halmstad.
Arbetsplatsen befinner sig ständigt i utveckling och vi är alltid nyfikna på hur arbetssätt kan utvecklas och förbättras.
Schemaläggningen sker i systemet Tessa där vi tar ett gemensamt ansvar att täcka verksamhetens behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga, ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt samt att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat. Vi strävar efter att ha rätt person på rätt plats och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Söker du nya utmaningar och tycker att Region Halland och avdelning 4C verkar vara en intressant arbetsgivare är du välkommen att söka till oss!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska här
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Vbg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Hallands sjukhus Kontakt
Anette Nilsson, Vårdförbundet 0340580268 Jobbnummer
9954230